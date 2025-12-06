ट्रॉफी के लिए देश की 32 टीमों के बीच टक्कर जारी, ईशान किशन की कप्तानी वाली झारखंड सबसे आगे

सभी 4 ग्रुप से टॉप की 2 टीमें सुपर लीग ग्रुप में पहुंचेंगी। इन 8 टीमों को 4-4 की 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। इस दौरान सभी टीमें 3-3 मैच खेलेंगी और दोनों ग्रुप की टॉप टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। तीन बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली तमिलनाडु बाहर होने के कगार पर है। उसने अब तक सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 4 गंवा दिए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ग्रुप A में टॉप पर है, तो ग्रुप C में गुजरात और ग्रुप B में हैदराबाद की टीम पहले स्थान पर हैं।