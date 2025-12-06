IND vs SA: दो साल के बाद भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला किया, प्लेइंग 11 में किए ये बदलाव

भारत इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरा है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह खब्बू बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका मिला है। सुंदर को पिछले दोनों मुकाबलों में ज्यादा गेंदबाजी के अवसर नहीं मिले हैं। रांची वनडे में उन्होंने तीन ओवर फेंके थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं रायपुर में भी उन्होंने मात्र चार ओवर गेंदबाजी की और 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया। पहले वनडे में सुंदर ने 13 रन बनाए थे। वहीं दूसरे वनडे में मात्र एक रन ही बनाया था। ऐसे में उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया है।