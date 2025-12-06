IND vs SA: दो साल के बाद भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला किया, प्लेइंग 11 में किए ये बदलाव

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है (Photo - BCCI/ X)
India vs South Africa, 3rd ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुक़ाबला खेला जा रहा है। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में इस निर्णायक मुक़ाबले में जो भी जीतगा वह सीरीज अपने नाम कर लेगा।
भारत इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरा है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की जगह खब्बू बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका मिला है। सुंदर को पिछले दोनों मुकाबलों में ज्यादा गेंदबाजी के अवसर नहीं मिले हैं। रांची वनडे में उन्होंने तीन ओवर फेंके थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं रायपुर में भी उन्होंने मात्र चार ओवर गेंदबाजी की और 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया। पहले वनडे में सुंदर ने 13 रन बनाए थे। वहीं दूसरे वनडे में मात्र एक रन ही बनाया था। ऐसे में उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया है।
दक्षिण अफ्रीका को अपनी प्लेइंग 11 में मजबूरन दो बदलाव करने पड़े हैं। टोनी डी जॉर्जी और नांद्रे बर्गर दोनों दूसरे वनडे में चोटिल हो गए थे और कम से कम एक हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। उनकी जगह सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन की वापसी हुई है। वहीं ओटनिल बार्टमैन को मौका मिला है।
भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इनमें 7 मैचों में उन्हें जीत मिली है और 2 में हार का सामन करना पड़ा है। एक मुक़ाबला टाई रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 24 अक्टूबर 2018 को खेला गया वनडे मुकाबला टाई रहा था। तब वनडे मुकाबले में सुपरओवर का प्रावधान नहीं था।
भारत ने पिछले दो साल से मात्र एक वनडे सीरीज जीती है। भारत ने इसी साल जनवरी में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। उसके अलावा उन्हें ऑस्ट्रेलिया से 2-1 और श्रीलंका से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।
भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), मैथ्यू ब्रिट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटेनिल बार्टमैन।
