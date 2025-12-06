NZ vs WI: वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 163.3 ओवर बल्लेबाजी कर बनाया चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

New Zealand vs West Indies 1st Test: वेस्टइंडीज टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ही वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स के दोहरे शतक और शाई होप की शतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। 580 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन बना दिए। हालांकि मैच ड्रॉ रहा, लेकिन वेस्टइंडीज टीम ने इतिहास रच दिया। यह कुल 5वीं बार है, जब टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में 450 रन का आंकड़ा पार हुआ है।