NZ vs WI: वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 163.3 ओवर बल्लेबाजी कर बनाया चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज टीम ने इतिहास रच दिया है। वेस्टइंडीज ने 163.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है।

भारत

Siddharth Rai

Madhur Milan Rao

Dec 06, 2025

वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास (Photo - EspnCricInfo)

New Zealand vs West Indies 1st Test: वेस्टइंडीज टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ही वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स के दोहरे शतक और शाई होप की शतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। 580 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन बना दिए। हालांकि मैच ड्रॉ रहा, लेकिन वेस्टइंडीज टीम ने इतिहास रच दिया। यह कुल 5वीं बार है, जब टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में 450 रन का आंकड़ा पार हुआ है।

ग्रीव्स का नाबाद दोहरा शतक

वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने 202 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी के दौरान ग्रीव्स ने 388 गेंदें खेली और 19 चौके लगाए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज टीम इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। अगर ऐसा होता तो यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा चेज होता। शाई होप ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 140 रन जड़े। होप ने पहली पारी में भी अर्द्धशतक लगाया था। इनके अलावा 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केमार रोच ने भी 58 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 233 गेंदों का सामना किया।

इंग्लैंड के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

चौथी पारी में सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड टीम के नाम है। इंग्लैंड ने साल 1939 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथी पारी में 654 रन बनाए थे। 696 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने मात्र पांच विकेट खोकर 654 बना दिए थे, लेकिन यह मैच भी ड्रॉ रहा। भारत इस सूची में छठे स्थान पर है। 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 493 रन का पीछा करते हुए भारत ने 445 रन बनाए थे। यह मैच भारत 47 रन से हार गया था।

06 Dec 2025 12:47 pm

