कभी 37 पर ऑलआउट होने वाली वेस्ट इंडीज चेज़ करने वाली है 530 रन का लक्ष्य, अश्विन के ट्वीट ने मचाई खलबली

Ashwin Tweet, New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इतिहास रचने वाला है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम 580 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करने जा रही है। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होगा। इसको लेकर दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक पोस्ट शेयर किया है।