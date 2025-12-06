कभी 37 पर ऑलआउट होने वाली वेस्ट इंडीज चेज़ करने वाली है 530 रन का लक्ष्य, अश्विन के ट्वीट ने मचाई खलबली

वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास (Photo - EspnCricInfo)
Ashwin Tweet, New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इतिहास रचने वाला है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम 580 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करने जा रही है। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होगा। इसको लेकर दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक पोस्ट शेयर किया है।
अश्विन ने लिखा, "यह वही टीम है जो कभी 37 पर ऑलआउट हो सकती है, फिर भी गाबा में पिंक बॉल टेस्ट जीत सकती है, हेडिंग्ले में 320 का टारगेट चेज़ कर सकती है, और अब क्राइस्टचर्च में 530 रन का पीछा करते हुए ज़बरदस्त जज़्बा दिखा रही है। यह एक ऐसी प्रतिभाशाली क्रिकेट टीम है, जो अपने फैंस को जितना रोमांचित करती है, उतना ही कभी-कभी निराश भी कर देती है।"
मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम ने केन विलियमसन के अर्धशतक की मदद से 231 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम मात्र 167 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 466 रन बनाए। रचींन रवीन्द्र ने 176 और टॉम लेथम ने 145 रनों की पारी खेली।
वेस्टइंडीज को न्यूजीलैंड ने 520 रनों का टारगेट दिया, लक्ष्य का पीछा करते हुए ये खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 443 रन बना लिए हैं। कैरेबियन टीम को अब आखिरी सेशन में 96 रन और बनाने हैं। चौथी पारी में वेस्ट इंडीज के लिए शाई होप ने 140 और जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक लगाया है।
अगर वेस्टइंडीज की टीम 520 रन के टारगेट को हासिल करने में सफल रही तो टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट को चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें कि टेस्ट में अभी तक 500 रन के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया गया है।
