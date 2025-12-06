6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कभी 37 पर ऑलआउट होने वाली वेस्ट इंडीज चेज़ करने वाली है 530 रन का लक्ष्य, अश्विन के ट्वीट ने मचाई खलबली

अगर वेस्टइंडीज की टीम 520 रन के टारगेट को हासिल करने में सफल रही तो टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट को चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें कि टेस्ट में अभी तक 500 रन के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 06, 2025

वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास (Photo - EspnCricInfo)

Ashwin Tweet, New Zealand vs West Indies, 1st Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इतिहास रचने वाला है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम 580 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करने जा रही है। अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो यह क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ होगा। इसको लेकर दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक पोस्ट शेयर किया है।

अश्विन के सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई खलबली

अश्विन ने लिखा, "यह वही टीम है जो कभी 37 पर ऑलआउट हो सकती है, फिर भी गाबा में पिंक बॉल टेस्ट जीत सकती है, हेडिंग्ले में 320 का टारगेट चेज़ कर सकती है, और अब क्राइस्टचर्च में 530 रन का पीछा करते हुए ज़बरदस्त जज़्बा दिखा रही है। यह एक ऐसी प्रतिभाशाली क्रिकेट टीम है, जो अपने फैंस को जितना रोमांचित करती है, उतना ही कभी-कभी निराश भी कर देती है।"

500 से ज्यादा का लक्ष्य चेज़ करने जा रहा वेस्ट इंडीज

मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम ने केन विलियमसन के अर्धशतक की मदद से 231 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम मात्र 167 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट खोकर 466 रन बनाए। रचींन रवीन्द्र ने 176 और टॉम लेथम ने 145 रनों की पारी खेली।

वेस्टइंडीज को न्यूजीलैंड ने 520 रनों का टारगेट दिया, लक्ष्य का पीछा करते हुए ये खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 443 रन बना लिए हैं। कैरेबियन टीम को अब आखिरी सेशन में 96 रन और बनाने हैं। चौथी पारी में वेस्ट इंडीज के लिए शाई होप ने 140 और जस्टिन ग्रीव्स ने दोहरा शतक लगाया है।

अगर वेस्टइंडीज की टीम 520 रन के टारगेट को हासिल करने में सफल रही तो टेस्ट में सबसे बड़ा टारगेट को चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। बता दें कि टेस्ट में अभी तक 500 रन के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Dec 2025 11:16 am

Published on:

06 Dec 2025 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / कभी 37 पर ऑलआउट होने वाली वेस्ट इंडीज चेज़ करने वाली है 530 रन का लक्ष्य, अश्विन के ट्वीट ने मचाई खलबली

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

क्रिकेट

वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्या है… गंभीर के चहेते को लगातार मौका देने पर पूर्व भारतीय दिग्‍गज ने दागे तीखे सवाल

Mohammad Kaif on Washington Sundar
क्रिकेट

मैं 2014 में ही मर गया होता… क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला ने अपने जीवन को लेकर किए बड़े खुलासे

Former cricketer Salil Ankola Interview
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के टीम छोड़ते ही रियान पराग ने दिया बड़ा बयान, कहा – मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं…

sanju samosn
क्रिकेट

IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हाल, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

Mohammad Kaif on Washington Sundar
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.