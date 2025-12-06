6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WTC 2025-27 Points Table Updated: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्‍ट ड्रॉ होने के बाद खुला सभी टीमों का खाता, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

WTC 2025-27 Points Table Updated: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही अब सभी टीमों का वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 06, 2025

WTC 2025-27 Points Table Updated

न्‍यूजीलैंड बनाम वेस्‍टइंडीज टेस्‍ट का नजारा। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

WTC 2025-27 Points Table Updated: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा सीजन अभी शुरुआती दौर में है। न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अब सभी टीमों का पॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है। इसमें अब काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। WTC के इस चरण की शुरुआत भारत के इंग्लैंड दौरे से हुई, जो एक शानदार सीरीज साबित हुई और 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुई। फिर भारत ने अपने घरेलू सीजन की पहली सीरीज वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2-0 से जीती। हालांकि, गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद 2-0 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया टॉप पर

फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अभी भी चार में से चार जीत के साथ टॉप पर है। जबकि न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट क्राइस्टचर्च में ड्रॉ हो गया, जिसके चलते दोनों टीमों ने चार-चार अंक के साथ अपना खाता खोला है और ये दोनों ही टीमें सबसे नीचे 8वें और 9वें पायदान पर हैं।

निर्णायक फैक्टर साबित हो सकती है एशेज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे पर सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। लाहौर में हार के बाद प्रोटियाज ने रावलपिंडी में 10वें विकेट के लिए शानदार 98 रनों की साझेदारी की बदौलत कड़ी टक्कर वाली जीत दर्ज की थी। हालांकि, टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम ने कोलकाता और गुवाहाटी में भारत को बुरी तरह हराया था। अभी ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज जारी है, जो वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैपियनशिप के मौजूदा चक्र में एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकती है।

WTC 2025-27 Points Table Updated

टीममैचजीतेहारेटाईड्रॉबेनतीजाअंकजीत प्रतिशत
ऑस्‍ट्रेलिया44000048100.00
साउथ अफ्रीका4310003675.00
श्रीलंका2100101666.67
पाकिस्‍तान2110001250.00
भारत9440105248.15
इंग्‍लैंड6230102636.11
बांग्‍लादेश201010416.67
वेस्‍टइंडीज60501045.56
न्‍यूजीलैंड100010433.33

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर के बाद इस बात को लेकर अजीत अगरकर पर भड़के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले- दिमाग होना चाहिए
क्रिकेट
Jasprit Bumrah workload issue

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

06 Dec 2025 12:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WTC 2025-27 Points Table Updated: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्‍ट ड्रॉ होने के बाद खुला सभी टीमों का खाता, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: दो साल के बाद भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला किया, प्लेइंग 11 में किए ये बदलाव

क्रिकेट

NZ vs WI: वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 163.3 ओवर बल्लेबाजी कर बनाया चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

क्रिकेट

पिच के अंदर समा गई पूरी गेंद, क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ ऐसा! अंपायरों ने अचानक रद्द कर दिया मैच

क्रिकेट

गौतम गंभीर के बाद इस बात को लेकर अजीत अगरकर पर भड़के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले- दिमाग होना चाहिए

Jasprit Bumrah workload issue
क्रिकेट

NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.