WTC 2025-27 Points Table Updated: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा सीजन अभी शुरुआती दौर में है। न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अब सभी टीमों का पॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है। इसमें अब काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। WTC के इस चरण की शुरुआत भारत के इंग्लैंड दौरे से हुई, जो एक शानदार सीरीज साबित हुई और 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुई। फिर भारत ने अपने घरेलू सीजन की पहली सीरीज वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2-0 से जीती। हालांकि, गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद 2-0 से सीरीज हार का सामना करना पड़ा।