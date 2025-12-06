6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर के बाद इस बात को लेकर अजीत अगरकर पर भड़के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले- दिमाग होना चाहिए

Jasprit Bumrah workload issue: पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह और उनके वर्कलोड को लेकर अब चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तेज गेंदबाज का सही इस्तेमाल करने के लिए दिमाग होना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 06, 2025

Jasprit Bumrah workload issue

अजीत अगरकर, मुख्य चयनकर्ता, टीम इंडिया (Photo Credit - IANS)

Jasprit Bumrah workload issue: जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। आज ही 6 दिसंबर को 32 साल के हुए बुमराह देश के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और बुमराह में किसी भी मुश्किल हालात में अपनी टीम को मैच में वापस लाने का हुनर ​​है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से उनके वर्कलोड को लेकर बहस तेज हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के बाद यह मामला और भी बढ़ गया। वहीं, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ब्रेक पर हैं।

अजीत अगरकर पर कसा तंज

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अब इस मामले पर अपनी बेबाक राय दी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे वर्कलोड के मुद्दे पर चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर पर तंज कसा है। शास्‍त्री ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तेज गेंदबाज का सही इस्तेमाल करने के लिए दिमाग होना चाहिए।

व्हाइट बॉल गेंदबाज रेड-बॉल का कैसे बन गया?

रवि शास्त्री ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि बुमराह एक दादा बॉलर है। बुमराह को लेने के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। आपने उसे व्हाइट बॉल बॉलर बनाया तो वह रेड-बॉल बॉलर कैसे बन गया? यह बताना जरूरी है कि शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान बुमराह को टेस्ट फॉर्मेट में खिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू से पहले ज्‍यादातर एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना ​​था कि मुंबई इंडियंस का यह तेज गेंदबाज सिर्फ व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए ही काफी अच्छा है, क्योंकि उसका एक्शन टेस्ट में टिक नहीं पाएगा, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने सभी को गलत साबित कर दिया।

सिडनी में लगी थी चोट

इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी पांच टेस्ट खेलने के बाद बुमराह को पीठ में ऐंठन हुई थी, यह चोट सिडनी में आखिरी मैच के बीच में लगी थी। इस वजह से वह चैंपियंस ट्रॉफी और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाए थे। इस चोट के बाद मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने बुमराह के लिए एक प्लान बनाया।

बुमराह का वर्कलोड

चोट की वजह से मैनेजमेंट ने काफी पहले ही तय कर लिया था कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ तीन टेस्ट खेलेंगे। इस वजह से इस उनकी बहुत आलोचना हुई और कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर वह इसी तरह चुन-चुनकर मैच खेलता रहा तो मौजूदा मैनेजमेंट को उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना चाहिए।

मौजूदा सीरीज में ब्रेक पर हैं बुमराह

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से बुमराह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को छोड़कर लगभग सभी इंटरनेशनल मैचों के लिए उपलब्ध रहे हैं। बुमराह ने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर खेले गए सभी चार टेस्ट मैच के साथ ही एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेला। वह अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये खिलाड़ी होगा भारत का एक्स फैक्टर, पूर्व स्टार खिलाड़ी ने बताया नाम
क्रिकेट
Irfan Pathan on Hardik Pandya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

06 Dec 2025 11:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर के बाद इस बात को लेकर अजीत अगरकर पर भड़के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले- दिमाग होना चाहिए

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: दो साल के बाद भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला किया, प्लेइंग 11 में किए ये बदलाव

क्रिकेट

NZ vs WI: वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, 163.3 ओवर बल्लेबाजी कर बनाया चौथी पारी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्‍ट ड्रॉ होने के बाद WTC में खुला सभी टीमों का खाता, जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

WTC 2025-27 Points Table Updated
क्रिकेट

पिच के अंदर समा गई पूरी गेंद, क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ ऐसा! अंपायरों ने अचानक रद्द कर दिया मैच

क्रिकेट

NZ vs WI: छठे नंबर के बल्लेबाज ने जड़ा दोहरा शतक, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार चेज़ होने वाले थे 530 रन, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.