गौतम गंभीर के बाद इस बात को लेकर अजीत अगरकर पर भड़के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री, बोले- दिमाग होना चाहिए

अजीत अगरकर, मुख्य चयनकर्ता, टीम इंडिया (Photo Credit - IANS)
Jasprit Bumrah workload issue: जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। आज ही 6 दिसंबर को 32 साल के हुए बुमराह देश के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और बुमराह में किसी भी मुश्किल हालात में अपनी टीम को मैच में वापस लाने का हुनर है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से उनके वर्कलोड को लेकर बहस तेज हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के बाद यह मामला और भी बढ़ गया। वहीं, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ब्रेक पर हैं।
टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अब इस मामले पर अपनी बेबाक राय दी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे वर्कलोड के मुद्दे पर चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर पर तंज कसा है। शास्त्री ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तेज गेंदबाज का सही इस्तेमाल करने के लिए दिमाग होना चाहिए।
रवि शास्त्री ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि बुमराह एक दादा बॉलर है। बुमराह को लेने के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। आपने उसे व्हाइट बॉल बॉलर बनाया तो वह रेड-बॉल बॉलर कैसे बन गया? यह बताना जरूरी है कि शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान बुमराह को टेस्ट फॉर्मेट में खिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।
सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू से पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना था कि मुंबई इंडियंस का यह तेज गेंदबाज सिर्फ व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए ही काफी अच्छा है, क्योंकि उसका एक्शन टेस्ट में टिक नहीं पाएगा, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने सभी को गलत साबित कर दिया।
इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी पांच टेस्ट खेलने के बाद बुमराह को पीठ में ऐंठन हुई थी, यह चोट सिडनी में आखिरी मैच के बीच में लगी थी। इस वजह से वह चैंपियंस ट्रॉफी और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाए थे। इस चोट के बाद मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने बुमराह के लिए एक प्लान बनाया।
चोट की वजह से मैनेजमेंट ने काफी पहले ही तय कर लिया था कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ तीन टेस्ट खेलेंगे। इस वजह से इस उनकी बहुत आलोचना हुई और कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर वह इसी तरह चुन-चुनकर मैच खेलता रहा तो मौजूदा मैनेजमेंट को उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना चाहिए।
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से बुमराह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज को छोड़कर लगभग सभी इंटरनेशनल मैचों के लिए उपलब्ध रहे हैं। बुमराह ने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर खेले गए सभी चार टेस्ट मैच के साथ ही एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेला। वह अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में नजर आएंगे।
