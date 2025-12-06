T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये खिलाड़ी होगा भारत का एक्स फैक्टर, पूर्व स्टार खिलाड़ी ने बताया नाम

Irfan Pathan on Hardik Pandya: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की सीरीज के लिए भारत की T20 टीम से रिंकू सिंह को अचानक बाहर किए जाने की वजह का खुलासा किया है। दरअसल, कुछ महीने पहले रिंकू ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में विनिंग बाउंड्री लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। वह उस भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थे, जो T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, लेकिन ब्रिस्बेन में लगातार बारिश के कारण उन्हें एकमात्र मैच में भी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, जिसके लिए उन्हें चुना गया था। इन सब काबिलियतों के बावजूद सेलेक्टर्स ने उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना गया, जो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के भारत के ऑलराउंडर विकल्पों के अधिक इस्‍तेमाल का दर्शाता है।