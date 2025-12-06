T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये खिलाड़ी होगा भारत का एक्स फैक्टर, पूर्व स्टार खिलाड़ी ने बताया नाम

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)
Irfan Pathan on Hardik Pandya: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की सीरीज के लिए भारत की T20 टीम से रिंकू सिंह को अचानक बाहर किए जाने की वजह का खुलासा किया है। दरअसल, कुछ महीने पहले रिंकू ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में विनिंग बाउंड्री लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। वह उस भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थे, जो T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, लेकिन ब्रिस्बेन में लगातार बारिश के कारण उन्हें एकमात्र मैच में भी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, जिसके लिए उन्हें चुना गया था। इन सब काबिलियतों के बावजूद सेलेक्टर्स ने उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना गया, जो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के भारत के ऑलराउंडर विकल्पों के अधिक इस्तेमाल का दर्शाता है।
इरफान पठान ने कहा कि हार्दिक पंड्या के चोट से वापस आने के बाद रिंकू का बाहर होना तय था। पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पंड्या वापस आ गए हैं, इसलिए रिंकू सिंह बाहर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक है। यह ग्रुप उस टीम का 90-95 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे भारत 2026 T20 वर्ल्ड कप में ले जाएगा।
पठान ने अगले वर्ल्ड कप से पहले भारत के T20 प्लान के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पेस कॉम्बिनेशन, ऑलराउंडर ग्रुप और तीन मुख्य स्पिन विकल्प अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बारे में अभी भी क्लैरिटी की जरूरत है। उनके अनुसार, ग्लोबल इवेंट में भारत की तरक्की एक आदमी (हार्दिक पंड्या) के इर्द-गिर्द घूमेगी।
उन्होंने आगे कहा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए हार्दिक पांड्या की भूमिका सबसे अहम होगी। वह और उनके साथ खेलने वाला दूसरा फिनिशर इस बात पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे कि भारत फिर से ट्रॉफी उठा पाएगा या नहीं।
बता दें कि हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वह टीम से बाहर थे। पंड्या को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बड़ौदा के लि पंजाब के खिलाफ मुकाबला भी खेला। अब जल्द ही वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे।
