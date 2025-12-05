IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम वनडे में सबसे अहम होगी ये चीज, पूरे हिंदुस्तान के फैंस की नजर टिकी

India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले को टीम इंडिया ने 17 रन से जीत लिया था, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी। तीसरा मुकाबला जो भी टीम जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। ऐसे में दोनों टीमें अपनी गलतियों को सुधारकर पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगी। हालांकि इस मुकाबले में सबकी नजर टॉस पर होगी। क्योंकि यह टॉस इस मैदान पर निर्णायक साबित होने वाला है।