IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम वनडे में सबसे अहम होगी ये चीज, पूरे हिंदुस्तान के फैंस की नजर टिकी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 05, 2025

IND vs SA 3rd ODI

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

India vs South Africa 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले को टीम इंडिया ने 17 रन से जीत लिया था, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी। तीसरा मुकाबला जो भी टीम जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। ऐसे में दोनों टीमें अपनी गलतियों को सुधारकर पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगी। हालांकि इस मुकाबले में सबकी नजर टॉस पर होगी। क्योंकि यह टॉस इस मैदान पर निर्णायक साबित होने वाला है।

टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस सीरीज में शानदार रही है, लेकिन मध्यक्रम अभी भी रनों के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए हैं और पिछले मुकाबले में तो 358 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल को छोड़कर अन्य बल्लेबाजों का बल्ला शांत ही रहा है। वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल अभी तक प्रभावित करने में नाकामयाब रहे हैं।

इस सीरीज में अब तक ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में टॉस का रोल अहम हो जाता है। वनडे क्रिकेट में लगातार 20 टॉस गंवाने वाली टीम इंडिया विशाखापत्तनम में कहानी बदलना चाहेगी। हालांकि कॉल टेम्बा बावुमा को करना है। ऐसे में केएल राहुल टॉस की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। इसी मैदान पर वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 5 मुकाबले खेले गए थे और सभी मैचों में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने तो यहां 331 के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया था।

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी।

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका

एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्ज़के, देवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकल्टन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन और प्रेनेलन सुब्रायन।

