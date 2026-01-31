31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका

U19 World Cup Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत और पाकिस्‍तान के बीच सुपर-6 का आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। इस मैच में हारकर भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

U19 World Cup Semifinal Scenario

अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत और पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

U19 World Cup Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 अब आखिरी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार 1 फरवरी को खेला जाएगा, जिसके बाद सेमीफाइनल की तस्‍वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबसे दिलचस्‍प बात ये है कि भारत इस मैच में हारकर भी सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया का बड़ा झटका लग सकता है। आइये आपको भी बताते है कि वह बड़ा झटका क्‍या होगा?

पाकिस्‍तान से हारे तो नुकसान में रहेगा भारत

भारत बनाम पाकिस्‍तान सुपर-6 राउंड के मैच के बाद के आंकड़े बेहद दिलचस्‍प होने वाले हैं। भारत अगर जीतता है तो उसका मुकाबला सुपर-6 के ग्रुप-1 में दूसरे स्‍थान के साथ क्‍वालीफाई करने वाली अफगानिस्‍तान की टीम से होगा। वहीं, अगर भारत हारकर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में एक शीर्ष पर रहकर क्‍वालीफाई करने वाली ऑस्‍ट्रेलिया से होगा। ऑस्‍ट्रेलिया अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है, उसे हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा।

…तो एक तगड़ी टीम पहले ही हो जाएगी बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम अगर जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसका काम थोड़ा आसान हो सकता है, क्‍योंकि ऐसे में उसकी भिड़ंत अफगानिस्‍तान से होगी। जबकि पहला सेमीफाइनल अपने-अपने सभी मैच जीतने वाली ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच होगा। ऐसे में दो तगड़ी टीमों में से एक पहले ही बाहर हो जाएगी और भारत सेमीफाइनल में अफगानिस्‍तान को हराकर इनमें से एक से खिताबी मुकाबला खेलेगा।

भारत के हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

भारत के पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित देखें तो अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और 300 रन बना देता है तो भारत को करीब 80 रन से कम के अंतर से हारना होगा। वहीं, अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करके भारत को 200 रन पर रोकता तो भारत को प्रयास करना होगा कि वह 32 ओवर से पहले पाकिस्‍तान को लक्ष्‍य हासिल नहीं करने दे। अगर लक्ष्य 251 रन का हो तो पाकिस्तान को करीब 34 ओवर में जीतने से रोकना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

U-19 World Cup 2026

Published on:

31 Jan 2026 09:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नेट्स में सैमसन ने बुमराह की गेंद पर लगाए लंबे-लंबे शॉट, यह मंजर देख टीम के खिलाड़ी हुए हैरान, देखें Video

Sanju Samson hits 50 before Asia Cup 2025
क्रिकेट

आज आखिरी मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग में होंगे बड़े बदलाव, जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट

U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान को इतने रन से जीतना होगा मैच, वरना हार के बाद भी सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा भारत

क्रिकेट

सैमसन को पहले डिमोट किया जाना गलत था, लेकिन अब ये खिलाड़ी ले सकता है उनकी जगह, पठान ने बताया नाम

Irfan Pathan on Sanju Samson
क्रिकेट

श्रीलंका से संन्यास लेने के बाद USA के लिए खेलेंगे जयसूर्या, USA की टी20 वर्ल्डकप की टीम में मिली जगह

USA Cricket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.