U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका

U19 World Cup Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 अब आखिरी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार 1 फरवरी को खेला जाएगा, जिसके बाद सेमीफाइनल की तस्‍वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबसे दिलचस्‍प बात ये है कि भारत इस मैच में हारकर भी सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया का बड़ा झटका लग सकता है। आइये आपको भी बताते है कि वह बड़ा झटका क्‍या होगा?