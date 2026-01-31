U19 World Cup Semifinal Scenario: पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा भारत, लेकिन लगेगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
U19 World Cup Semifinal Scenario: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अब आखिरी निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 1 फरवरी को खेला जाएगा, जिसके बाद सेमीफाइनल की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारत इस मैच में हारकर भी सेमीफाइनल में जगह बना सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया का बड़ा झटका लग सकता है। आइये आपको भी बताते है कि वह बड़ा झटका क्या होगा?
भारत बनाम पाकिस्तान सुपर-6 राउंड के मैच के बाद के आंकड़े बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। भारत अगर जीतता है तो उसका मुकाबला सुपर-6 के ग्रुप-1 में दूसरे स्थान के साथ क्वालीफाई करने वाली अफगानिस्तान की टीम से होगा। वहीं, अगर भारत हारकर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में एक शीर्ष पर रहकर क्वालीफाई करने वाली ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है, उसे हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा।
भारतीय क्रिकेट टीम अगर जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसका काम थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उसकी भिड़ंत अफगानिस्तान से होगी। जबकि पहला सेमीफाइनल अपने-अपने सभी मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा। ऐसे में दो तगड़ी टीमों में से एक पहले ही बाहर हो जाएगी और भारत सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर इनमें से एक से खिताबी मुकाबला खेलेगा।
भारत के पाकिस्तान से सुपर-6 में हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित देखें तो अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और 300 रन बना देता है तो भारत को करीब 80 रन से कम के अंतर से हारना होगा। वहीं, अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करके भारत को 200 रन पर रोकता तो भारत को प्रयास करना होगा कि वह 32 ओवर से पहले पाकिस्तान को लक्ष्य हासिल नहीं करने दे। अगर लक्ष्य 251 रन का हो तो पाकिस्तान को करीब 34 ओवर में जीतने से रोकना होगा।
