हम नहीं खेलेंगे… भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल पर पूर्व पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ी का विस्फोटक बयान

India vs Pakistan World Cup Final: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज होने में सिर्फ एक सप्‍ताह का समय बचा है, लेकिन अभी तक पाकिस्‍तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज राशिद लतीफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर विस्‍फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई का समय पहले ही निकल चुका है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर सरकार कहेगी तो हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे और आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा।