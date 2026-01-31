31 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

हम नहीं खेलेंगे… भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल पर पूर्व पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ी का विस्फोटक बयान

India vs Pakistan World Cup Final: पूर्व पाकिस्तानी स्‍टार खिलाड़ी राशिद लतीफ भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। लतीफ ने कहा कि अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा। चाहे वह विश्‍व कप का फाइनल ही क्‍यों न हो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

India vs Pakistan World Cup Final

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan World Cup Final: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज होने में सिर्फ एक सप्‍ताह का समय बचा है, लेकिन अभी तक पाकिस्‍तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच पूर्व पाकिस्तानी स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज राशिद लतीफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर विस्‍फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई का समय पहले ही निकल चुका है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर सरकार कहेगी तो हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे और आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा।

2 फरवरी को कोलंबो रवाना होना है पाकिस्‍तान टीम को

बता दें कि पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को हटाने के बाद पाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा की थी। हालांकि नकवी ने संकेत दिया है कि अंतिम मंजूरी अभी भी बाकी है, लेकिन बोर्ड ने पहले ही 2 फरवरी को टीम के कोलंबो भेजने कार्यक्रम तय किया है, जिससे टूर्नामेंट या 15 फरवरी को भारत के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मैच का बहिष्कार करने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। जल्‍द ही पीसीबी से भागीदारी की औपचारिक पुष्टि करने की उम्मीद है।

पाकिस्‍तानी मीडिया से आई ये खबरें

दरअसल, पाकिस्‍तानी मीडिया से खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है या भारत का सामना करने से इनकार कर सकता है। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश के साथ एकजुटता व्यक्त की है और रिपोर्टों से पता चलता है कि इवेंट या विशेष रूप से भारत मैच का बहिष्कार करने पर आंतरिक चर्चा हुई थी।

'हम भारत के खिलाफ नहीं खेले तो आईसीसी को स्वीकार करना होगा'

राशिद लतीफ का मानना ​​है कि पाकिस्तान ने बहुत धीमी गति से काम किया। यह मानते हुए कि अंतिम फैसला सरकार का होगा, उन्हें लगता है कि एक सार्थक बयान देने का अवसर निकल चुका है। हालांकि अब टूर्नामेंट से पूरी तरह से हटना मुश्किल हो सकता है। लतीफ ने यूट्यूब चैनल कॉटबिहाइंड पर कहा कि अगर सरकार कहती है कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को इसे स्वीकार करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो असली टकराव वहीं से शुरू होगा।

'फाइनल में भी नहीं खेलेंगे'

जब उनसे पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं तो क्या होगा? इस पर उन्‍होंने दो टूक कहा नहीं खेलेंगे। लतीफ ने तर्क दिया कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट हटाने का फैसला होने के बाद तुरंत बाद पाकिस्तान को हट जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हड़ताल का समय निकल चुका है। हर फैसले का एक समय होता है। आपको सही समय पर वार करना चाहिए। वह समय पिछले हफ्ते आईसीसी की बैठक के दौरान था।

नकवी ने कर दी देर

उन्होंने आगे कहा कि हमने अपना समर्थन दिया। हमने उनके लिए वोट किया। वह अध्याय खत्म हो गया है। अगर हम अब बहिष्कार करते हैं तो इसका वैसा असर नहीं होगा। चेयरमैन नकवी ने कहा है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर आखिरी फैसला इस सोमवार तक हो जाएगा, लेकिन लतीफ की टिप्पणियां इस बात पर बढ़ती निराशा को दिखाती हैं कि यह प्रतिक्रिया देरी से और कमजोर लग रही है।

हम नहीं खेलेंगे… भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल पर पूर्व पाकिस्तानी स्टार खिलाड़ी का विस्फोटक बयान
क्रिकेट

खेल

T20 World Cup 2026

