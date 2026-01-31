31 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs NZ 5th T20i Playing 11: आज आखिरी मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग में होंगे बड़े बदलाव, जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 31 जनवरी 5वां और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा। तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों की प्‍लेइंग में दो बड़े बदलाव होने तय हैं। आइये जानें कौन होंगे इन और कौन होंगे आउट।

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction

भारतीय टीम (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम पहले ही 3-1 से अजेय बढ़त बना चुकी है, लेकिन टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 को देखते हुए दोनों ही टीमें इस मैच को जीतना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमें सबसे मजूबत टीम के उतरना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मुकाबले से पहले आपको बताते हैं कि कौन बाहर हो सकता है और किसकी एंटी हो सकती है?

ईशान किशन की होगी वापसी

टीम इंडिया ने चौथे मैच में एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया था, जिसमें ऑलराउंडर शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या को गेंद नहीं दी गई और पांच फ्रंटलाइन गेंदबाजों के साथ खेला गया। पांचवें मैच में टीम मैनेजमेंट एक बदलाव कर सकता है। हर्षित राणा को इस मैच में ब्रेक दिया जा सकता है। उनकी जगह स्‍टार बल्‍लेबाज ईशान किशन की वापसी हो सकती है। हालांकि इस मैच में सबकी नजरें घरेलू पसंदीदा संजू सैमसन पर होंगी। वह T20 वर्ल्ड कप के लिए बतौर ओपनर विकेटकीपर पहली पसंद हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने चार पारियों में सिर्फ 40 रन बनाए हैं।

फिन एलन की होगी एंट्री

बिग बैश लीग में धमान मचाने के बाद फिन एलन टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले न्‍यूजीलैंड की टीम से जुड़ चुके हैं। माना जा रहा कि वह भारत के खिलाफ आखिरी टी20 की प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सलामी बल्‍लेबाज डेवोन कॉनवे को बाहर किया जाएगा।

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

न्‍यूजीलैंड की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवीन्द्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्‍तान), जैकरी फ़ॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफ़ी।

india vs new zealand 2026

Published on:

31 Jan 2026 08:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 5th T20i Playing 11: आज आखिरी मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग में होंगे बड़े बदलाव, जानें कौन IN और कौन होगा OUT
क्रिकेट

खेल

