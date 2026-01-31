IND vs NZ 5th T20i Playing 11: आज आखिरी मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग में होंगे बड़े बदलाव, जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 5th T20i Playing 11 Prediction: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम पहले ही 3-1 से अजेय बढ़त बना चुकी है, लेकिन टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 को देखते हुए दोनों ही टीमें इस मैच को जीतना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमें सबसे मजूबत टीम के उतरना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये इस मुकाबले से पहले आपको बताते हैं कि कौन बाहर हो सकता है और किसकी एंटी हो सकती है?