गौतम गंभीर पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का चौंकाने वाला बयान, कहा – उन्हें टेस्ट क्रिकेट से हटा देना…

बावुमा का मानना है कि भारतीय टेस्ट टीम के बदलाव के दौर से गुजरने के बीच हेड कोच गौतम गंभीर पर दबाव बढ़ना तय है। बावुमा ने कहा कि हालांकि रेड-बॉल क्रिकेट में भारत को स्थिर करने की चुनौती गंभीर के सामने होगी, लेकिन व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में टीम के अच्छे नतीजे उन्हें कुछ वक्त ज़रूर दिला सकते हैं। नवंबर में भारत के खिलाफ 2-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीतने वाले बावुमा ने यह भी माना कि वनडे क्रिकेट में भारत अब भी बेहद मज़बूत है, खासकर तब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं।