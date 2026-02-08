8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: ‘सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है…’, विस्फोटक पारी देख फैंस हुए गदगद, इंटरनेट पर करने लगा ‘सूर्या भाऊ’ ट्रेंड

T20 World Cup 2026: ‘दाएं से लपेटकर बाएं में ऐसे शॉट खेलने की कला सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों में ही पाई जाती है। सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है। यह खिलाड़ी टीम का कप्तान है और बहुत ही जिम्मेदार खिलाड़ी है।’

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 08, 2026

T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav

फोटो में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (इमेज सोर्स: जैकी यादव एक्स स्क्रीनशॉट)

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है। ग्रुप ए के पहले ही मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ ऐसा विस्फोटक अर्धशतक जड़ा कि फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। स्काई ने कप्तानी पारी खेलते हुए न सिर्फ टीम को मझधार से निकला बल्कि 49 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से नाबाद 84 रन की अहम पारी खेली।

खुशी से झूम उठे फैंस

पहली जीत के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक्स पर ‘सूर्या भाऊ’ ट्रेंड कर रहा है। खुशी से गदगद एक यूजर ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है। यह खिलाड़ी टीम का कप्तान है और बहुत ही जिम्मेदार खिलाड़ी है। सोचो अगर आज सूर्यकुमार यादव न होते तो टीम इंडिया की क्या हालत हुई होती? सूर्यकुमार यादव एक बेहतरीन स्तर के प्लेयर ही नहीं बल्कि एक मझे हुए कप्तान भी हैं। आज सूर्या भाऊ के इस विपरीत परिस्थिति में 49 गेंदों पर 84 रन बहुत बड़े मायने रखते हैं।”

दूसरे ने यूजर ने लिखा- “दाएं से लपेटकर बाएं में ऐसे शॉट खेलने की कला सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों में ही पाई जाती है। सूर्या भाऊ अंतिम- अंतिम में मैच में माहौल बना दिया। उम्मीद नहीं थी की भारत 160 तक जाएगा”

एक और ने लिखा- “पहले बेटियां कप लाई… फिर युवा U-19 का कप जीते, अब नजरें सूर्या भाऊ के मिशन पर हैं…”, ऐसे ढेरों कमेंट फैंस सोशल मीडिया पर कर रहे हैं।

सूर्यकुमार यादव बने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’

टीम इंडिया के जीत के हीरो कप्तान सूर्यकुमार यादव को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "टीम जब 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तो मुझे लगता था कि एक बल्लेबाज को अंत तक खेलने की जरूरत है। मुझे कभी नहीं लगा कि यह 180-190 विकेट है। मुझे लगा कि यह 140 विकेट है। गौती भाई ने 14 ओवर के बाद ब्रेक के दौरान मुझसे यही बात कही। उन्होंने कहा कि आखिर तक बल्लेबाजी की कोशिश करो, तुम इसे कभी भी कवर कर सकते हो।"

भारतीय कप्तान ने कहा, "मैंने अपना बहुत सारा क्रिकेट मुंबई में, इस विकेट पर और मुंबई क्रिकेट के मैदानों पर खेला है। इसलिए मुझे पता है कि इस तरह के विकेटों पर कैसे बल्लेबाजी करनी है। मैं बस गिनता रहा कि उस समय कौन गेंदबाजी करने वाला है और देखता रहा कि कितनी गेंद बची हैं, और मैं बस अच्छे और अपने शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था।"

ये भी पढ़ें

50 के उड़े चिथड़े, 200 घायल… पाकिस्तान मस्जिद ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला रिएक्शन; बोले- भारत-अफगानिस्तान…
विदेश
Islamabad Shia Mosque Explosion (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

08 Feb 2026 06:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: ‘सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है…’, विस्फोटक पारी देख फैंस हुए गदगद, इंटरनेट पर करने लगा ‘सूर्या भाऊ’ ट्रेंड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

USA को हराने में टीम इंडिया के छूटे पसीने, सूर्या की धुआंधार पारी की बदौलत जीत के साथ आगाज

t20-world-cup-2026
क्रिकेट

टीम इंडिया ने मैच से पहले की बड़ी गलती, 77 पर गिरे 6 विकेट, सूर्या के आगे USA का प्लान फेल

भारत बनाम USA (फोटो- IANS)
क्रिकेट

T20 World Cup: भारत के खिलाफ मैच न खेलने के पैंतरे पर ICC सख्त, पाकिस्तान से पूछा- ये मनमानी है या मजबूरी?

T20 World Cup Boycott
क्रिकेट

आते ही मोहम्मद सिराज की प्लेइंग 11 में एंट्री, संजू सैमसन-जसप्रीत बुमराह के अलावा ये खिलाड़ी हुए बाहर

भारत बनाम USA (फोटो- IANS)
क्रिकेट

रोमारियो शेफर्ड ने ली टी20 वर्ल्डकप 2026 की पहली हैट्रिक, स्कॉटलैंड की बैटिंग को किया तहस-नहस

Romario Shepherd hattrik vs scotland
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.