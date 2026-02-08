T20 World Cup 2026: ‘सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है…’, विस्फोटक पारी देख फैंस हुए गदगद, इंटरनेट पर करने लगा ‘सूर्या भाऊ’ ट्रेंड

पहली जीत के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक्स पर ‘सूर्या भाऊ’ ट्रेंड कर रहा है। खुशी से गदगद एक यूजर ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “सूर्यकुमार यादव कोई लप्पाबाज खिलाड़ी नहीं है। यह खिलाड़ी टीम का कप्तान है और बहुत ही जिम्मेदार खिलाड़ी है। सोचो अगर आज सूर्यकुमार यादव न होते तो टीम इंडिया की क्या हालत हुई होती? सूर्यकुमार यादव एक बेहतरीन स्तर के प्लेयर ही नहीं बल्कि एक मझे हुए कप्तान भी हैं। आज सूर्या भाऊ के इस विपरीत परिस्थिति में 49 गेंदों पर 84 रन बहुत बड़े मायने रखते हैं।”