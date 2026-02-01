7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

USA को हराने में टीम इंडिया के छूटे पसीने, सूर्या की धुआंधार पारी की बदौलत जीत के साथ आगाज

T20 World Cup 2026: गत चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर की शानदार शुरुआत की है। ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के विस्फोटक अर्धशतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से यूएसए को 29 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 07, 2026

t20-world-cup-2026

टी20 विश्व कप 2026

T20 World Cup 2026: गत चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर की शानदार शुरुआत की है। ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के विस्फोटक अर्धशतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से यूएसए को 29 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।

भारत ने 9 विकेट खोकर बनाए 161 रन

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। शुरुआत में टीम ने झटके झेले, जहां अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे खाता नहीं खोल सके। ईशान किशन ने 16 गेंदों पर 20 और तिलक वर्मा ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। मध्यक्रम में रिंकू सिंह (6), हार्दिक पांड्या (5) और अक्षर पटेल (14) संघर्ष करते दिखे। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की कप्तानी वाली पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवर में उन्होंने 21 रन बटोरे, जिससे भारत ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

शैडली वैन शाल्कविक ने लिए 4 विकेट

यूएसए की ओर से शैडली वैन शाल्कविक ने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि हरमीत सिंह ने 2 विकेट चटकाए। सौरभ नेत्रावल्कर सबसे महंगे रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 65 रन लुटाए।

यूएसए की खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज एंड्रियस गौस (6), सैतेजा मुक्कमल्ला (2) और कप्तान मोनांक पटेल (0) जल्दी आउट हो गए। 13 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद मिलिंद कुमार (34) और संजय कृष्णमूर्ति (37) ने चौथे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। 71 के स्कोर पर मिलिंद आउट हुए, फिर 98 पर संजय भी पवेलियन लौटे। शुभम रंजने ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, लेकिन निचला क्रम ढह गया। यूएसए 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी।

भारत की गेंदबाजी

भारत की गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह (2/18), अक्षर पटेल (2/24) और वरुण चक्रवर्ती (1/24) ने भी कसी हुई गेंदबाजी की।
सूर्यकुमार यादव को उनकी उम्दा पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत भारत के टाइटल डिफेंस की मजबूत नींव साबित हुई, जबकि यूएसए ने अच्छी लड़ाई दिखाई।

टीमें:
भारत टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर।

संयुक्त राज्य अमेरिका टीम: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 11:12 pm

Published on:

07 Feb 2026 10:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / USA को हराने में टीम इंडिया के छूटे पसीने, सूर्या की धुआंधार पारी की बदौलत जीत के साथ आगाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टीम इंडिया ने मैच से पहले की बड़ी गलती, 77 पर गिरे 6 विकेट, सूर्या के आगे USA का प्लान फेल

भारत बनाम USA (फोटो- IANS)
क्रिकेट

T20 World Cup: भारत के खिलाफ मैच न खेलने के पैंतरे पर ICC सख्त, पाकिस्तान से पूछा- ये मनमानी है या मजबूरी?

T20 World Cup Boycott
क्रिकेट

आते ही मोहम्मद सिराज की प्लेइंग 11 में एंट्री, संजू सैमसन-जसप्रीत बुमराह के अलावा ये खिलाड़ी हुए बाहर

भारत बनाम USA (फोटो- IANS)
क्रिकेट

रोमारियो शेफर्ड ने ली टी20 वर्ल्डकप 2026 की पहली हैट्रिक, स्कॉटलैंड की बैटिंग को किया तहस-नहस

Romario Shepherd hattrik vs scotland
क्रिकेट

कोलकाता में आया शिमरन हेटमायर का बवंडर, सिर्फ इतनी गेंद में फिफ्टी ठोक, तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

west indies vs scotland
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.