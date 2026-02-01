USA को हराने में टीम इंडिया के छूटे पसीने, सूर्या की धुआंधार पारी की बदौलत जीत के साथ आगाज

टी20 विश्व कप 2026
T20 World Cup 2026: गत चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर की शानदार शुरुआत की है। ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के विस्फोटक अर्धशतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से यूएसए को 29 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। शुरुआत में टीम ने झटके झेले, जहां अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे खाता नहीं खोल सके। ईशान किशन ने 16 गेंदों पर 20 और तिलक वर्मा ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। मध्यक्रम में रिंकू सिंह (6), हार्दिक पांड्या (5) और अक्षर पटेल (14) संघर्ष करते दिखे। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की कप्तानी वाली पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवर में उन्होंने 21 रन बटोरे, जिससे भारत ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।
यूएसए की ओर से शैडली वैन शाल्कविक ने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि हरमीत सिंह ने 2 विकेट चटकाए। सौरभ नेत्रावल्कर सबसे महंगे रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 65 रन लुटाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज एंड्रियस गौस (6), सैतेजा मुक्कमल्ला (2) और कप्तान मोनांक पटेल (0) जल्दी आउट हो गए। 13 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद मिलिंद कुमार (34) और संजय कृष्णमूर्ति (37) ने चौथे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। 71 के स्कोर पर मिलिंद आउट हुए, फिर 98 पर संजय भी पवेलियन लौटे। शुभम रंजने ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, लेकिन निचला क्रम ढह गया। यूएसए 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी।
भारत की गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह (2/18), अक्षर पटेल (2/24) और वरुण चक्रवर्ती (1/24) ने भी कसी हुई गेंदबाजी की।
सूर्यकुमार यादव को उनकी उम्दा पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह जीत भारत के टाइटल डिफेंस की मजबूत नींव साबित हुई, जबकि यूएसए ने अच्छी लड़ाई दिखाई।
टीमें:
भारत टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर।
संयुक्त राज्य अमेरिका टीम: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति।
