USA को हराने में टीम इंडिया के छूटे पसीने, सूर्या की धुआंधार पारी की बदौलत जीत के साथ आगाज

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए। शुरुआत में टीम ने झटके झेले, जहां अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे खाता नहीं खोल सके। ईशान किशन ने 16 गेंदों पर 20 और तिलक वर्मा ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। मध्यक्रम में रिंकू सिंह (6), हार्दिक पांड्या (5) और अक्षर पटेल (14) संघर्ष करते दिखे। लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन की कप्तानी वाली पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवर में उन्होंने 21 रन बटोरे, जिससे भारत ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।