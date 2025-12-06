आज इन 2 भारतीय स्टार प्लेयर्स का बर्थडे, एक ने बचपन में पिता को खोया तो दूसरे ने मां को, रुला देगी इनके फर्स से अर्श तक पहुंचने की कहानी

Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja Birthday: भारतीय टीम के दो प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा आज यानी 6 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बुमराह मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मानें जाते हैं, उनके सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। वहीं, टी20 क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके जडेजा टेस्‍ट और वनडे इंटनेशनल क्रिकेट में भारत के प्रमुख ऑलराउंडर हैं। वह जब-जब जरुरत पड़ती है, तब-तब गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं। आज इन दोनों भारतीय स्‍टार क्रिकेटरों के जन्‍मदिन के मौके पर आज हम उनके संघर्ष और सफलता की कहानी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन दोनों फर्स से अर्श तक का सफर तय किया है।