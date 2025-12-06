मैं 2014 में ही मर गया होता… क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला ने अपने जीवन को लेकर किए बड़े खुलासे

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और एक्टर सलिल अंकोला। (फोटो सोर्स: एक्स@/Sportingbyond)
Former cricketer Salil Ankola Interview: भारतीय पूर्व क्रिकेटर और एक्टर सलिल अंकोला ने 1990 के दशक के अंत में क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद काफी मुश्किल दौर देखा। भारत के लिए 20 वनडे और एक टेस्ट के बाद कई टेलीविजन शो जैसे कहता है दिल, कोरा कागज़, विकराल और गबराल आदि में सलिल ने एक्टिंग की, लेकिन उनकी असल जिंदगी काफी बुरी गुजर रही थी। सलिल ने एक इंटरव्यू में अपने जीवन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने इस दौरान खुलकर बात करते हुए बताया कि कैसे क्रिकेट से दूर होने के बाद उन्हें शराब की जानलेवा लत लग गई थी।
विक्की लालवानी के यूट्ब चैनल पर सलिल अंकोला ने बताया कि वह उस दौरान पूरी तरह से शराबी बन रहे थे और 24 घंटे अकेले ही शराब पीते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ये तय नहीं किया था कि मैं कितनी शराब पीऊंगा और ये सालों तक चलता रहा। उन्होंने 1999 से 2011 तक क्रिकेट देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि क्रिकेट देखना पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा महसूस होता था। जब उनसे सवाल किया गया कि वह उस दौर में कितनी शराब पी लेते थे। इस पर उन्होंने बताया कि मैं अगर 24 घंटे जागता था तो 24 घंटे ही शराब पीता था। यही मेरा बचने का तरीका था।
क्या दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें शराब छोड़ने में कोई मदद नहीं की? इस पर उन्होंने कहा कि मुझे रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन शराब छोड़ना या नहीं छोड़ना तो आखिर इंसान पर ही निर्भर है। शायद मैं तब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सलिल ने बताया कि उस दौरान वह शराब छोड़ने की कोशिश करने कई रिहैब सेंटर भी गए, लेकिन यह उनके लिए काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं कई रिहैब में गया हूं, कई बार शराब की लत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी चाहत के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा था।
सलिल ने याद किया कि उन्होंने असल में 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल रिहैब में देखा था, जो एक दशक से ज्यादा समय में पहली बार था जब उन्होंने क्रिकेट देखा था।
शराब की लत को लेकर उन्होंने बताया कि लोग सोचते हैं कि यह एक आदत है कि लोग ऐसा मजे के लिए करते हैं। लेकिन, सच में यह आदत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बहुत मेहरबान रहे हैं। मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था। मैं 2014 में ही मर गया होता। जब मैं ICCU में था तो 3 बार मुझे मरा हुआ मान लिया गया था। उन्होंने बताया कि शराब के चलते मुझे 12 बार ICCU में भर्ती कराया गया था।
सलिल अंकोला ने बताया कि दूसरी पत्नी से मिलने के बाद वह अपनी लत से छुटकारा पा सके। उन्होंने बताया कि वे फेसबुक के जरिए मिले थे। वह एक डॉक्टर थीं, जो समझती थीं कि इस बीमारी का उनके दिमाग और शरीर पर क्या असर हो रहा है? इसलिए वह इससे बाहर निकलने में मेरी मदद कर पाईं।
बता दें कि सलिल अब एक्टिंग में वापस आ गए हैं और उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में कुछ सपोर्टिंग रोल किए हैं। उन्हें आखिरी बार पंबट्टम नाम की एक तमिल फिल्म में देखा गया था।
