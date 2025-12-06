मैं 2014 में ही मर गया होता… क्रिकेटर से एक्टर बने सलिल अंकोला ने अपने जीवन को लेकर किए बड़े खुलासे

विक्की लालवानी के यूट्ब चैनल पर सलिल अंकोला ने बताया कि वह उस दौरान पूरी तरह से शराबी बन रहे थे और 24 घंटे अकेले ही शराब पीते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ये तय नहीं किया था कि मैं कितनी शराब पीऊंगा और ये सालों तक चलता रहा। उन्होंने 1999 से 2011 तक क्रिकेट देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि क्रिकेट देखना पुराने जख्‍मों पर नमक छिड़कने जैसा महसूस होता था। जब उनसे सवाल किया गया कि वह उस दौर में कितनी शराब पी लेते थे। इस पर उन्‍होंने बताया कि मैं अगर 24 घंटे जागता था तो 24 घंटे ही शराब पीता था। यही मेरा बचने का तरीका था।