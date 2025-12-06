IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हार, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

Indian cricket team ODI record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक मुक़ाबला आज विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सीरीज अभी 1-1 से बराबर चल रही है। ऐसे में जो भी टीम यह मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया है। ऐसे में वे ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।