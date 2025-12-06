6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हार, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, वहीं वनडे क्रिकेट में भी अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें तो पिछले डेढ़-दो साल में गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक केवल तीन द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से दो में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 06, 2025

Ravi Shastri on Washington Sundar

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। (फोटो सोर्स: IANS)

Indian cricket team ODI record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक मुक़ाबला आज विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सीरीज अभी 1-1 से बराबर चल रही है। ऐसे में जो भी टीम यह मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया है। ऐसे में वे ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।

गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, वहीं वनडे क्रिकेट में भी अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें तो पिछले डेढ़-दो साल में गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक केवल तीन द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से दो में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

वनडे सीरीज का रिकॉर्ड

  • अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे पर भारत को तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से करारी शिकस्त मिली थी।
  • इसके बाद जनवरी 2025 में घरेलू सरजमीं पर इंग्लैंड को 3-0 से हराकर टीम ने आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया।
  • लेकिन अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज में एक बार फिर भारत को 1-2 से हार झेलनी पड़ी।

यानी अगर भारतीय टीम आज विशाखापट्टनम में अंतिम मैच हार गए तो गंभीर के कार्यकाल में यह तीसरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज हार होगी।

टेस्ट क्रिकेट में और भी चिंताजनक हाल

टेस्ट क्रिकेट में स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक छह टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें सिर्फ दो में ही जीत नसीब हुई, वह भी दोनों घरेलू सरजमीं पर कमजोर मानी जाने वाली टीमों के खिलाफ:

  • सितंबर 2024 में बांग्लादेश को 2-0 से हराया।
  • हाल ही में वेस्टइंडीज को भी 2-0 से मात दी।

इन सीरीज में भारतीय टीम ने किया निराश

  • अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को घर में ही 3-0 से धूल चटाई।
  • उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 1-3 से गंवाई।
  • इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, इंग्लैंड ने इतिहास का सबसे पाटा विकेट तैयार किया था और टीम भी कुछ खास नहीं थी। ऐसे में लंबे समय के बाद भारत के पास इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर टेस्ट सीरीज हराने का सुनहरा मौका था।
  • और सबसे ताजा, दक्षिण अफ्रीका दौरे पर दो टेस्ट की सीरीज 0-2 से हार गए।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक
क्रिकेट
Rohit sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

06 Dec 2025 07:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हार, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये खिलाड़ी होगा भारत का एक्स फैक्टर, पूर्व स्टार खिलाड़ी ने बताया नाम

Irfan Pathan on Hardik Pandya
क्रिकेट

आज इन 2 स्टार प्लेयर्स का बर्थडे, एक ने बचपन में पिता को खोया तो दूसरे ने मां को, रुला देगी इनके संघर्ष की कहानी

Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja Birthday
क्रिकेट

IND vs SA 3rd ODI: विशाखापत्तनम वनडे में सबसे अहम होगी ये चीज, पूरे हिंदुस्तान के फैंस की नजर टिकी

IND vs SA 3rd ODI
क्रिकेट

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मैदान पर की सरेआम ये हरकत, ICC ने लिया एक्शन, सुनाई कड़ी सजा

Fakhar Zaman
क्रिकेट

विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को भी वैभव सूयरवंशी ने पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

Vaibhav Suryavanshi Super Striker of the Season
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.