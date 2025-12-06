IND vs SA: गौतम गंभीर की कोचिंग में वनडे में भी बुरा हार, तीन में से दो सीरीज हारा है भारत, क्या आज जुड़ेगा एक और कलंक ?

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। (फोटो सोर्स: IANS)
Indian cricket team ODI record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक मुक़ाबला आज विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सीरीज अभी 1-1 से बराबर चल रही है। ऐसे में जो भी टीम यह मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत का टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया है। ऐसे में वे बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।
गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, वहीं वनडे क्रिकेट में भी अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें तो पिछले डेढ़-दो साल में गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक केवल तीन द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से दो में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
यानी अगर भारतीय टीम आज विशाखापट्टनम में अंतिम मैच हार गए तो गंभीर के कार्यकाल में यह तीसरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज हार होगी।
टेस्ट क्रिकेट में स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक छह टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें सिर्फ दो में ही जीत नसीब हुई, वह भी दोनों घरेलू सरजमीं पर कमजोर मानी जाने वाली टीमों के खिलाफ:
