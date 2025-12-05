5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक

विशाखापट्टनम में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में शतक लगा चुके कोहली के पास अब वाइजैग में भी तीसरा सैकड़ा लगाने का मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

Rohit sharma and Virat Kohli

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Photo Credit - IANS)

India vs South Africa 3rd ODI, Visakhapatnam record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज़ कर सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी।

दो साल से वनडे सीरीज नहीं जीता भारत

भारत ने पिछले दो साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। वहीं अपने घर में भारत आख‍िरी वनडे सीरीज मार्च 2023 में ऑस्ट्रेल‍िया से 2-1 से हारा था। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले। हालांकि इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है।

भारत का वाइजैग में मजबूत रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इनमें 7 मैचों में उन्हें जीत मिली है और 2 में हार का सामन करना पड़ा है। एक मुक़ाबला टाई रहा है। वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 24 अक्टूबर 2018 को खेला गया वनडे मुकाबला टाई रहा था। तब वनडे मुकाबले में सुपरओवर का प्रावधान नहीं था।

इस मैदान पर कोहली जड़ चुके हैं तीन शतक

इस मैदान पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में शतक लगा चुके कोहली के पास अब वाइजैग में भी तीसरा सैकड़ा लगाने का मौका है। कोहली ने यहां 7 मैचों में 97.83 की शानदार औसत से 587 रन बनाए हैं। इस मैदान पर उन्होंने तीन शतक और एक अर्धशतक लगाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 157 रन रहा है। जो उन्होंने 2018 में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ बनाया था।

रोहित शर्मा का बल्ला भी जमकर चलता है

कोहली के अलावा रोहित शर्मा का बल्ला भी इस मैदान पर जमकर बोलता है। रोहित ने भी यहां सात मुक़ाबले खेले हैं और 59.16 की शानदार औसत से 355 रन बनाए हैं। रोहित ने इस मैदान पर 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 99.43 का रहा है। गेंदबाजी के ल‍िहाज से बात की जाए तो यहां सबसे सफल कुलदीप यादव यादव रहे हैं, उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। यह आंकड़ा ही बताता है कि चाइनामैन गेंदबाज को वाइजैग की पिच कितनी रास आती है।

धोनी के लिए भी खास है यह मैदान

यह मैदान इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां सबसे पहला वनडे मुकाबला 5 अप्रैल 2005 को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। यह वही मैच है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोका था। यह उनके करियर का पांचवां मैच था, धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली थी। अपनी इस पारी के बाद धोनी पूरी दुन‍िया पर छा गए थे।

ये भी पढ़ें

‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

05 Dec 2025 07:42 am

Published on:

05 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल

क्रिकेट

Syed Mushtaq Ali Trophy: आंध्रा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया

Chhattisgarh Cricket
रायपुर

IND vs SA ODI: “सिराज केवल रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं हैं”, दूसरे वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए टीम सलेक्शन पर सवाल

Mohammad Siraj After getting Wicket
क्रिकेट

AUS vs ENG: स्टेडियम में नंगे दौड़ने वाले थे मैथ्यू हेडन, जो रूट ने शतक जड़कर ऐसे बचाई इज्जत, देखें Video

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.