IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक

कोहली के अलावा रोहित शर्मा का बल्ला भी इस मैदान पर जमकर बोलता है। रोहित ने भी यहां सात मुक़ाबले खेले हैं और 59.16 की शानदार औसत से 355 रन बनाए हैं। रोहित ने इस मैदान पर 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 99.43 का रहा है। गेंदबाजी के ल‍िहाज से बात की जाए तो यहां सबसे सफल कुलदीप यादव यादव रहे हैं, उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। यह आंकड़ा ही बताता है कि चाइनामैन गेंदबाज को वाइजैग की पिच कितनी रास आती है।