IND vs SA ODI: "सिराज केवल रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं हैं", दूसरे वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए टीम सलेक्शन पर सवाल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में खराब गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह न बनने पर सवाल उठाए हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 04, 2025

Mohammad Siraj After getting Wicket

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Photo Credit- IANS)

IND vs SA ODI Series: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां टेस्ट में मेजबान को क्लीन स्वीप करने के बाद अब वनडे सीरीज में भी वापसी की राह पर है। पहले मैच में रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम दूसरे मैच में 358 रन का विशाल टोटल भी डिफेंड नहीं कर पाई। भारतीय गेंदबाजों ने खासे रन लुटाए, जो बाद में उन्हें महंगे पड़े। युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने निराश किया।

भारत की रायपुर में इस शर्मनाक हार के बाद टीम के सलेक्शन और प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं। आकाश चोपड़ा ने टीम में मोहम्मद सिराज की जगह को लेकर कहा कि वनडे में भारत के लिए सफलतम गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को अचानक से सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के लिए ही सीमित क्यों कर दिया गया है।

"मोहम्मद सिराज एक फॉर्मेट के खिलाड़ी कब से बन गए?"

मोहम्मद सिराज ने भारत को तीनों फॉर्मेट में रिप्रजेंट किया है। वनडे में उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। 46 वनडे पारियों में उनके नाम 73 विकेट हैं। बावजूद इसके उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो रही वनडे सीरीज में जगह नहीं मिली। इस निर्णय पर आकाश चोपड़ा ने कहा, "मोहम्मद सिराज के साथ यह क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वे कब से एक फॉर्मेट के खिलाड़ी बन गए।"

आकाश चोपड़ा के अनुसार सिराज का टीम से बाहर होना जब युवा गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं कोई तुक नहीं बनाता। उन्होंने यहां तक कहा कि दूसरे खिलाड़ी जैसे प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा आकर ये फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन सिराज दूर-दूर तक नहीं हैं। वे अचानक से ही व्हाइट बॉल क्रिकेट से गायब से हो गए।

भारत के लिए वनडे में सफलतम गेंदबाजों में से एक

मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए 47 वनडे मैच खेले हैं। वनडे की 46 पारियों में 24.67 की औसत और 28.6 की स्ट्राइक रेट से 73 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 5.17 रही। 2022 और 2023 में सिराज भारत के लिए वनडे में टॉप विकेट टेकर थे। सिराज अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।

India vs South Africa ODI Series 2025

04 Dec 2025 06:49 pm

