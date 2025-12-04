IND vs SA ODI: “सिराज केवल रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं हैं”, दूसरे वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए टीम सलेक्शन पर सवाल

IND vs SA ODI Series: दक्षिण अफ्रीका टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां टेस्ट में मेजबान को क्लीन स्वीप करने के बाद अब वनडे सीरीज में भी वापसी की राह पर है। पहले मैच में रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम दूसरे मैच में 358 रन का विशाल टोटल भी डिफेंड नहीं कर पाई। भारतीय गेंदबाजों ने खासे रन लुटाए, जो बाद में उन्हें महंगे पड़े। युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने निराश किया।