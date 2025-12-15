Aus vs Eng 3rd Test: इंग्लैंड ने एडिलेड टेस्ट के लिए किया प्लेइंग 11 का ऐलान, एटकिंसन की जगह इस खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम (File Photo - IANS)
Aus vs Eng 3rd Test England Playing XI: इंग्लैंड ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने तीसरे टेस्ट के लिए घातक गेंदबाज जोश टंग को टीम में शामिल किया है। हालांकि चौंकाने वाली बात ये है कि एशेज दौरे पर मिलने वाली सबसे स्पिन-फ्रेंडली पिच के लिए शोएब बशीर को टीम में जगह नहीं दी गई है। 2-0 से पिछड़ चुकी इंग्लैंड की टीम में करो या मरो के मुकाबले के लिए बदलाव होना तय था। कप्तान बेन स्टोक्स ने टीम में सिर्फ एक बदलाव करने का फैसला किया है। उन्होंने गस एटकिंसन को बाहर कर दिया है।
बता दें कि एटकिंसन के लिए ये दौरा मुश्किल रहा है। उनका गेंदबाजी औसत 78.66 का रहा है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों में सबसे खराब है। वह 54 ओवर में सिर्फ तीन विकेट ले सके। जोश टंग के रूप में इंग्लैंड ने विकेट लेने का विकल्प चुना है। यह सीमर 2023 के घरेलू सीजन में डेब्यू करने के बाद अपना सातवां टेस्ट मैच खेलेगा, जिसमें उन्होंने 30 के औसत से 31 विकेट लिए हैं।
जोश टंग का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दूसरा टेस्ट होगा। उन्होंने पिछली एशेज के दौरान लॉर्ड्स में मैच खेला था, तब उन्होंने पांच विकेट लिए थे। उस मैच में की दोनों पारियों में उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया था। टंग स्मिथ को कुल चार बार आउट कर चुके हैं। एक बार 2023 की काउंटी चैम्पियनशिप में तो इस साल के द हंड्रेड के संस्करण में आउट किया था। टंग ने आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 125 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं, एडिलेड की स्पिन-फ्रेंडली पिच के लिए ऑफ स्पिनर बशीर को नहीं चुनना चौंकाने वाला है।
ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग।
