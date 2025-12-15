Aus vs Eng 3rd Test: इंग्लैंड ने एडिलेड टेस्ट के लिए किया प्लेइंग 11 का ऐलान, एटकिंसन की जगह इस खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी

जोश टंग का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये दूसरा टेस्‍ट होगा। उन्होंने पिछली एशेज के दौरान लॉर्ड्स में मैच खेला था, तब उन्‍होंने पांच विकेट लिए थे। उस मैच में की दोनों पारियों में उन्‍होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया था। टंग स्मिथ को कुल चार बार आउट कर चुके हैं। एक बार 2023 की काउंटी चैम्पियनशिप में तो इस साल के द हंड्रेड के संस्करण में आउट किया था। टंग ने आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्‍होंने 125 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वहीं, एडिलेड की स्पिन-फ्रेंडली पिच के लिए ऑफ स्पिनर बशीर को नहीं चुनना चौंकाने वाला है।