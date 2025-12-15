सुरेश रैना, शिखर धवन और इरफान पठान लौटेंगे एक्शन में, 2026 में खेली जाएगी यह लीग

यह लीग प्रो-एम (Pro-Am) फॉर्मेट में खेली जाती है, जिसमें पेशेवर और शौकिया खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं। इसके पहले सीजन में सुरेश रैना, शिखर धवन और इरफान पठान जैसे पूर्व खिलाड़ी नए उभरते खिलाड़ियों के साथ खेले थे। सीजन 1 में बीसीएल ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए देशभर से 60 से अधिक उभरते क्रिकेटरों को मंच दिया। इनमें से कई खिलाड़ी पहली बार किसी प्रोफेशनल क्रिकेट माहौल में अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मैदान में उतरे थे। सीजन 2 के लिए भी यही फॉर्मेट रहने वाला है, जिसमें नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा।