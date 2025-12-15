सुरेश रैना, शिखर धवन और इरफान पठान लौटेंगे एक्शन में, 2026 में खेली जाएगी यह लीग

बिग क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन की घोषणा (फोटो- Big Cricket League)
Big Cricket League Season 2: पहले सीजन की अपार सफलता के बाद बिग क्रिकेट लीग (BCL) के दूसरे सीजन की भी अब घोषणा कर दी गई है। पहला सीजन दिसंबर 2024 में खेला गया था। इसके पूर्व आयोजन इवेंट (Curtain Raiser Event) में सीजन 2 की घोषणा की गई। यह लीग मार्च 2026 में खेली जाएगी, जिसमें एक बार फिर बड़े इंटरनेशनल पूर्व स्टार क्रिकेटरों की मैदान पर वापसी देखने को मिलेगी। इसके पहले सीजन में सुरेश रैना, शिखर धवन और इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
बीसीएल के इस समारोह में दूसरे सीजन की घोषणा की गई है। इस इवेंट में सीजन 1 में खेलने वाले कई क्रिकेटर भी मौजूद रहे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कई नामी खिलाड़ी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, राजनीति, बिजनेस और खेल जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिससे यह भारतीय क्रिकेट के सबसे हाई-प्रोफाइल प्री-सीजन इवेंट्स में से एक बन गया।
यह लीग प्रो-एम (Pro-Am) फॉर्मेट में खेली जाती है, जिसमें पेशेवर और शौकिया खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं। इसके पहले सीजन में सुरेश रैना, शिखर धवन और इरफान पठान जैसे पूर्व खिलाड़ी नए उभरते खिलाड़ियों के साथ खेले थे। सीजन 1 में बीसीएल ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए देशभर से 60 से अधिक उभरते क्रिकेटरों को मंच दिया। इनमें से कई खिलाड़ी पहली बार किसी प्रोफेशनल क्रिकेट माहौल में अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ मैदान में उतरे थे। सीजन 2 के लिए भी यही फॉर्मेट रहने वाला है, जिसमें नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा।
बीसीएल का पहला सीजन 12 से 22 दिसंबर 2024 में खेला गया था, जो कि काफी सफल रहा था। इस सीजन में 206 मिलियन का ओवरऑल रीच और सोनी लिव, फैनकोड और सोनी टीवी पर 16.1 मिलियन की लाइव व्यूअरशिप दर्ज की गई। उस सीजन में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इरफान पठान की कप्तानी में मुंबई मरीन्स ने पहले सीजन का खिताब अपने नाम किया था।
