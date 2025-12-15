IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्‍शन मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। इस नीलामी में सभी फ्रैंचाइजी अपने-अपने स्‍क्‍वॉड पूरे करने उतरेगी। उन स्टार्स के बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, जिनके नाम ऑक्शन में बोली के लिए रखे जाएंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाने वाले युवा टैलेंट के बारे में शायद ही कोई बात हुई हो। आइये आज हम आपको उन टॉप-10 अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स के बारे में बताते हैं, जिन्‍हें खरीदने के लिए फ्रैंचाइजी बड़ी बोली लगा सकती हैं। इन प्‍लेयर्स ने भारत की विभिन्‍न टी20 लीग्स में अपनी पहचान बनाई है।