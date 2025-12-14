IPL 2026 Auction: इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड के लिए चर्चा में रही CSK और RR अब इन खिलाड़ियों पर खेल सकती हैं दांव

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में (फोटो- X@/ChennaiIPL, X@/rajasthanroyals)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच ऑक्शन से पहले सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई थी। इसमें राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई के रवीन्द्र जडेजा और सैम करन के साथ ट्रेड किया गया था। यह ट्रेड 18 करोड़ की थी, जो आईपीएल में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड है। संजू राजस्थान फ्रेंचाइजी के साथ 2013 से जुड़े हुए थे और जडेजा 2012 से चेन्नई के साथ थे, लेकिन ये साथ इस साल टूट गया। हालांकि 2016 और 2017 में दोनों ही टीमें प्रतिबंधित थीं, जिसके चलते दोनों खिलाड़ी अलग टीमों से खेले थे।
आईपीएल का ऑक्शन 16 दिसंबर मंगलवार को अबू धाबी में होना है। अब आईपीएल के 2026 संस्करण के लिए दोनों ही टीमें अपनी स्क्वॉड को पूरा करने के लिए देखेंगी। एक ओर जहां चेन्नई ने अपने दो ऑलराउंडरों को ट्रेड कर दिया, वहीं राजस्थान ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाज को ट्रेड कर प्रमुख स्पिनरों को जाने दिया। चेन्नई अब ऑलराउंडर और फिनिशर के साथ ही एक स्पिन के विकल्प को टीम में शामिल करने के लिए ऑक्शन में उतरेगी। वहीं राजस्थान को स्पिन गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में कमी खल रही है।
पिछले सीजन में निराशजनक प्रदर्शन के बाद चेन्नई की टीम ने एक नई शुरुआत की है। इस सीजन में चेन्नई का ऊपरी क्रम मजबूत नजर आ रहा है। टॉप ऑर्डर में चेन्नई के पास कप्तान रुतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल जैसे बल्लेबाज हैं, जिसमें अब संजू की एंट्री से यह और भी मजबूत हो गया है। इसके बाद मध्य क्रम में डिवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं, जो मिडल ओवर में भी तेज गति से रन बटोर सकते हैं। चेन्नई को अब सिर्फ एक स्ट्रांग फिनिशर की तलाश है, जो पूर्व कप्तान एम एस धोनी का साथ दे सके। जड़ेजा और करन के जाने के बाद टीम एक ऑलराउंडर की तलाश करेगी, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी कुछ ओवर दे सके। एक अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज के आने से यह टीम और भी संतुलित नजर आएगी।
चेन्नई की टीम सबसे पहले एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश में होगी। इसके लिए वे कैमरून ग्रीन और वेंकटेश अय्यर पर बोली लगा सकते हैं। इनके अलावा टीम ऐसे फिनिशर के लिए देखेगी जो एक स्ट्रांग फिनिश देने के साथ ही स्पिन के 2-3 ओवर दे सके। इसके लिए चेन्नई लियाम लिविंगस्टोन और माइकल ब्रेसवेल जैसे खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है।
इसके अलावा जडेजा के जाने और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद टीम को नूर अहमद का साथ देने के लिए एक स्पिनर भी तलाशना होगा, जिसके लिए रवि बिश्नोई या राहुल चाहर एक विकल्प हो सकता है। जड़ेजा के विकल्प के तौर पर भारत के उभरते युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को भी टीम में शामिल कर सकती है। तेज गेंदबाजी में टीम मथीशा पथिराना या मुस्ताफिज़ुर रहमान को टीम में शामिल करने को देख सकती है।
ऑक्शन से पहले राजस्थान ने अपने प्रमुख स्पिनरों वानिंदु हसरंगा और महीष तीक्षणा दोनों को रिलीज कर दिया। अब टीम को जड़ेजा का साथ देने के लिए एक अच्छे स्पिनर की तलाश होगी। तेज गेंदबाजी में राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे मौजूद हैं, इनके अलावा नांद्रे बर्गर भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
पिछले सीजन में राजस्थान के ऊपरी क्रम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। टीम का ऊपरी क्रम पहले से मजबूत है, इस सीजन के लिए टीम में डोनोवन फरेरा को दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड कर इसे भी सुलझा दिया है। टीम में अब निचले क्रम में फरेरा के साथ शिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज हैं।
राजस्थान का बल्लेबाजी डिपार्टमेंट पहले से मजबूत है। लेकिन अपने प्रमुख स्पिनरों को जाने देने से अब उनके पास केवल जड़ेजा रह गए हैं, जो सभी पिचों पर कारगर नहीं हैं। इसके लिए टीम को एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की तलाश है। राजस्थान इसके लिए भारतीय स्पिनरों रवि बिश्नोई या राहुल चाहर पर दांव खेल सकती है। इनके अलावा ऑक्शन में हसरंगा या तीक्षणा में से किसी को फिर से टीम में शामिल करने की ओर भी देख सकती है।
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, संजू सैमसन (आरआर से ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, खलील अहमद, उर्विल पटेल, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवर्टन
राजस्थान रॉयल्स: रवींद्र जड़ेजा (सीएसके से ट्रेड), यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, डोनोवन फरेरा (डीसी से ट्रेड), सैम करन (सीएसके से ट्रेड), ध्रुव जुरेल, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह
