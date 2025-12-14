IPL 2026 Auction: इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड के लिए चर्चा में रही CSK और RR अब इन खिलाड़ियों पर खेल सकती हैं दांव

पिछले सीजन में निराशजनक प्रदर्शन के बाद चेन्नई की टीम ने एक नई शुरुआत की है। इस सीजन में चेन्नई का ऊपरी क्रम मजबूत नजर आ रहा है। टॉप ऑर्डर में चेन्नई के पास कप्तान रुतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल जैसे बल्लेबाज हैं, जिसमें अब संजू की एंट्री से यह और भी मजबूत हो गया है। इसके बाद मध्य क्रम में डिवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं, जो मिडल ओवर में भी तेज गति से रन बटोर सकते हैं। चेन्नई को अब सिर्फ एक स्ट्रांग फिनिशर की तलाश है, जो पूर्व कप्तान एम एस धोनी का साथ दे सके। जड़ेजा और करन के जाने के बाद टीम एक ऑलराउंडर की तलाश करेगी, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी कुछ ओवर दे सके। एक अच्छे विदेशी तेज गेंदबाज के आने से यह टीम और भी संतुलित नजर आएगी।