IPL 2026 Auction: मुंबई और बेंगलुरु दोनों को है बैकअप की तलाश, नए उभरते चेहरों पर करेंगे निवेश

बेंगलुरु के पास अभी 16.40 करोड़ का पर्स बचा है, टीम को इसमें 8 स्लॉट भरने हैं जिनमें 2 विदेशी हैं। इस राशि में टीम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जोश हेजलवुड का अच्छा विकल्प तैयार करना चाहेगी। इसके लिए जेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एंगिडी, अल्ज़ारी जोसेफ या स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया जा सकता है। हेजलवुड के अलावा टीम यश दयाल के लिए भी बैकअप तलाश सकती है, इसके लिए उभरते चेहरे आकाश शर्मा या आकाश मधवाल पर दांव खेला जा सकता है। बल्लेबाजी के लिए दीपक हूडा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। टीम एक और विदेशी स्लॉट के लिए लियाम लिविंगस्टोन की जगह माइकल ब्रेसवेल को टारगेट कर सकती है या फिर रचिन रवींद्र के लिए जा सकती है।