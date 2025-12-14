14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Auction: मुंबई और बेंगलुरु दोनों को है बैकअप की तलाश, नए उभरते चेहरों पर करेंगे निवेश

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को ऑक्शन को होने जा रहा है। इस ऑक्शन में डिफेंडिंग चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अपने मुख्य खिलाड़ियों के लिए बैकअप की तलाश में होंगी। आइए जानते हैं MI और RCB इस सीजन के लिए किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 14, 2025

mumbai indians and royal challengers bangluru

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रिटेन किए गए खिलाड़ी (फोटो- X@/mipaltan, X@/RCBTweets)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए मंगलवार को ऑक्शन होने जा रहा है। इस ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) रिटेन किए गए खिलाड़ियों के लिए बैकअप की खोज में अपने बचे हुए स्लॉट को भरने के इरादे से उतरेंगी। दोनों ही टीमें अभी संतुलित नजर आ रही हैं, उन्हें केवल अपने प्रमुख खिलाड़ियों के लिए बैकअप की तलाश है। बेंगलुरु तेज गेंदबाजी में एक विदेशी विकल्प ढूंढ़ेगी, वहीं मुंबई अपने सीमित पर्स के साथ अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहेगी।

हेजलवूड का बैकअप करना होगा तैयार

बेंगलुरु के पास अभी 16.40 करोड़ का पर्स बचा है, टीम को इसमें 8 स्लॉट भरने हैं जिनमें 2 विदेशी हैं। इस राशि में टीम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जोश हेजलवुड का अच्छा विकल्प तैयार करना चाहेगी। इसके लिए जेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एंगिडी, अल्ज़ारी जोसेफ या स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया जा सकता है। हेजलवुड के अलावा टीम यश दयाल के लिए भी बैकअप तलाश सकती है, इसके लिए उभरते चेहरे आकाश शर्मा या आकाश मधवाल पर दांव खेला जा सकता है। बल्लेबाजी के लिए दीपक हूडा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। टीम एक और विदेशी स्लॉट के लिए लियाम लिविंगस्टोन की जगह माइकल ब्रेसवेल को टारगेट कर सकती है या फिर रचिन रवींद्र के लिए जा सकती है।

बेंगलुरु के रिटेन किए गए खिलाड़ी

रजत पाटीदार(कप्तान), विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, नुवान तुषारा, रसिख डार, स्वप्निल सिंह

सितारों से सजी मुंबई की टीम है संतुलित

मुंबई इंडियंस की टीम के पास सिर्फ 5 स्लॉट खाली हैं, जिनमें एक विदेशी है। इसके लिए टीम के पास 2.75 करोड़ का पर्स है। मुंबई की टीम पहले से संतुलित है, उन्हें अब सिर्फ बैकअप की तलाश है। इसके लिए मुंबई की टीम अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदने को देखेगी। इनमें तनुष कोटियन, आकाश मधवाल, कार्तिक शर्मा और तेजस्वी सिंह जैसे खिलाड़ी हो सकते हैं।

मुंबई के रिटेन किए गए खिलाड़ी

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर (एलएसजी से ट्रेड), शरफेन रदरफोर्ड (जीटी से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (केकेआर से ट्रेड), एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, रयान रिकल्टन, विल जैक्स

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Auction: इन खिलाड़ियों के लिए टीमें करेंगी पर्स खाली, ये नए चेहरे भी रहेंगे डिमांड में
क्रिकेट
IPL 2026 Auction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket news in Hindi

IPL Update

Published on:

14 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: मुंबई और बेंगलुरु दोनों को है बैकअप की तलाश, नए उभरते चेहरों पर करेंगे निवेश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जायसवाल के आंकड़ों के सामने कहीं नहीं टिकते शुभमन

Shubman Gill
क्रिकेट

पाकिस्तान ने 240 रन पर टीम इंडिया को किया ढेर, सूर्यवंशी का नहीं चला बल्ला

IND vs PAK U19 Asia Cup
क्रिकेट

SMAT: जायसवाल के शतक और सरफराज खान के अर्धशतक के दम पर मुंबई चार विकेट से जीती

Mumbai vs Haryana in SMAT 2025
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: सैमसन-जड़ेजा ट्रेड के बाद राजस्थान और चेन्नई इन खिलाड़ियों को करेंगे टारगेट

csk and rr probable squad
क्रिकेट

Ind vs Pak: अंडर-19 एशिया कप में भी नहीं मिले भारत-पाकिस्तान के कप्‍तानों के हाथ

No Shake hands Ind vs Pak
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.