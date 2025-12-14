IPL 2026 Auction: मुंबई और बेंगलुरु दोनों को है बैकअप की तलाश, नए उभरते चेहरों पर करेंगे निवेश

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रिटेन किए गए खिलाड़ी (फोटो- X@/mipaltan, X@/RCBTweets)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के लिए मंगलवार को ऑक्शन होने जा रहा है। इस ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) रिटेन किए गए खिलाड़ियों के लिए बैकअप की खोज में अपने बचे हुए स्लॉट को भरने के इरादे से उतरेंगी। दोनों ही टीमें अभी संतुलित नजर आ रही हैं, उन्हें केवल अपने प्रमुख खिलाड़ियों के लिए बैकअप की तलाश है। बेंगलुरु तेज गेंदबाजी में एक विदेशी विकल्प ढूंढ़ेगी, वहीं मुंबई अपने सीमित पर्स के साथ अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहेगी।
बेंगलुरु के पास अभी 16.40 करोड़ का पर्स बचा है, टीम को इसमें 8 स्लॉट भरने हैं जिनमें 2 विदेशी हैं। इस राशि में टीम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जोश हेजलवुड का अच्छा विकल्प तैयार करना चाहेगी। इसके लिए जेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एंगिडी, अल्ज़ारी जोसेफ या स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया जा सकता है। हेजलवुड के अलावा टीम यश दयाल के लिए भी बैकअप तलाश सकती है, इसके लिए उभरते चेहरे आकाश शर्मा या आकाश मधवाल पर दांव खेला जा सकता है। बल्लेबाजी के लिए दीपक हूडा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। टीम एक और विदेशी स्लॉट के लिए लियाम लिविंगस्टोन की जगह माइकल ब्रेसवेल को टारगेट कर सकती है या फिर रचिन रवींद्र के लिए जा सकती है।
रजत पाटीदार(कप्तान), विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, नुवान तुषारा, रसिख डार, स्वप्निल सिंह
मुंबई इंडियंस की टीम के पास सिर्फ 5 स्लॉट खाली हैं, जिनमें एक विदेशी है। इसके लिए टीम के पास 2.75 करोड़ का पर्स है। मुंबई की टीम पहले से संतुलित है, उन्हें अब सिर्फ बैकअप की तलाश है। इसके लिए मुंबई की टीम अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को बेस प्राइस पर खरीदने को देखेगी। इनमें तनुष कोटियन, आकाश मधवाल, कार्तिक शर्मा और तेजस्वी सिंह जैसे खिलाड़ी हो सकते हैं।
हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर (एलएसजी से ट्रेड), शरफेन रदरफोर्ड (जीटी से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (केकेआर से ट्रेड), एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, रयान रिकल्टन, विल जैक्स
