टीम इंडिया से बुरी तरह हारने के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, समझें पूरा समीकरण

ग्रुप A में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 297 रन से हराया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम से 90 रन से हारने के बावजूद उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते खुले हुए हैं। अंडर-19 एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप A में जहां भारत, पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया हैं, तो ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।