टीम इंडिया से बुरी तरह हारने के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, समझें पूरा समीकरण

U19 Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने ग्रुप A के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 90 रन से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म कर लिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 14, 2025

Asia Cup 2025

अंडर 19 एशिया कप 2025 (फोटो- ACC)

U19 Asia Cup Semifinal Scenario: अंडर-19 एशिया कप 2025 के ग्रुप A के एक मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत से टीम इंडिया का सेमीफाइनल टिकट कन्फर्म हो गया। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 234 रन से हराया था। अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 90 रन से मात दी।

पाकिस्तान के लिए खुला है रास्ता

ग्रुप A में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 297 रन से हराया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम से 90 रन से हारने के बावजूद उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते खुले हुए हैं। अंडर-19 एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप A में जहां भारत, पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया हैं, तो ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

ग्रुप A से भारत सेमीफाइनल में जगह बना चुका है और पाकिस्तान का भी अंतिम चार में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को अपने आखिरी मुकाबले में कमजोर यूएई को हराना होगा। इस टूर्नामेंट में यूएई ने दो मैच खेले हैं और एक जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भी दो मैच खेले हैं और एक जीत दर्ज की है। ऐसे में 16 दिसंबर को दोनों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जहां पाकिस्तान का दावा मजबूत है।

मलेशिया हो चुकी है बाहर

नेट रनरेट के मामले में पाकिस्तान काफी आगे है। मलेशिया को 297 रन से हराने की वजह से उसका नेट रनरेट +4 से अधिक हो गया था और अब टीम इंडिया से हारने के बाद +2.070 है। दूसरी ओर, यूएई का नेट रनरेट -1.608 है। ऐसे में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ यूएई को हराना होगा। इस ग्रुप की चौथी टीम मलेशिया है, जो दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।

ग्रुप B की बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं। श्रीलंका ने एक मैच खेला है और उसमें जीत हासिल की है, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी एक मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप-2 में जगह बनाई हुई है।

अफगानिस्तान और नेपाल अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। आपको बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा दुबई के द सेवेंस स्टेडियम में होगा। खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा। इन मुकाबलों को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर लाइव देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

नहीं चला बल्ला तो सूर्यवंशी ने गेंद से किया कमाल, पाकिस्तान को ढेर कर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi

