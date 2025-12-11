IND vs PAK: पाकिस्तान के अलावा इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
U19 Asia Cup 2025 Full Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम इस साल तीसरा एशिया कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। सबसे पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मेंस सीनियर टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट में भाग लिया और खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप 2025 में भारतीय टीम खेलने पहुंची, जहां जितेश शर्मा की कप्तानी में इंडिया A ने टूर्नामेंट में भाग लिया। अब अंडर-19 एशिया कप का आयोजन होने जा रहा है, जहां आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से होगा।
इस टीम में आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ी हैं। दोनों ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जमकर रन बरसाए और उसी फॉर्म को एशिया कप में जारी रखना चाहेंगे।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज।
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|समय
|12 दिसंबर
|भारत बनाम यूएई
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|12 दिसंबर
|पाकिस्तान बनाम मलेशिया
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|13 दिसंबर
|अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|13 दिसंबर
|श्रीलंका बनाम नेपाल
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|14 दिसंबर
|भारत बनाम पाकिस्तान
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|14 दिसंबर
|यूएई बनाम मलेशिया
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|15 दिसंबर
|बांग्लादेश बनाम नेपाल
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|15 दिसंबर
|श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|16 दिसंबर
|पाकिस्तान बनाम यूएई
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|16 दिसंबर
|भारत बनाम मलेशिया
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|17 दिसंबर
|बांग्लादेश बनाम श्रीलंका
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|17 दिसंबर
|अफगानिस्तान बनाम नेपाल
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|19 दिसंबर
|सेमी-फाइनल 1
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
|19 दिसंबर
|सेमी-फाइनल 2
|द हीरोज स्टेडियम
|सुबह 10:30 बजे
|21 दिसंबर
|फाइनल
|आईसीसी अकादमी ग्राउंड
|सुबह 10:30 बजे
