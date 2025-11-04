वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi maiden First-Class fifty: बिहार के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने पटना में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप-बी मैच में मेघालय के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्द्धशतक ठोका। यह रणजी ट्रॉफी में उनकी पहली हॉफ सेंचुरी है। मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में बिहार के उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने महज 33 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से अर्द्धशतक ठोका। हालांकि वह मैच में 67 गेंद में 9 चौके और 4 छक्के संग 93 रन बनाकर आउट हुए।