वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी

Vaibhav Suryavanshi misses 37-year-old Ranji Trophy record: बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने के रिकॉर्ड से चूक गए। वह मेघालय के खिलाफ 93 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 04, 2025

Vaibhav Suryavanshi

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Vaibhav Suryavanshi maiden First-Class fifty: बिहार के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने पटना में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप-बी मैच में मेघालय के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्द्धशतक ठोका। यह रणजी ट्रॉफी में उनकी पहली हॉफ सेंचुरी है। मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में बिहार के उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने महज 33 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से अर्द्धशतक ठोका। हालांकि वह मैच में 67 गेंद में 9 चौके और 4 छक्के संग 93 रन बनाकर आउट हुए।

इतिहास रचने से चूके

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने के रिकॉर्ड से चूक गए। उन्हें इस मैच में मेघालय के स्पिनर बिजोन डे ने 93 के व्यक्तिगत स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड ध्रुव पांडोव के नाम है। उन्होंने 1988-89 सीजन में 15 वर्ष 239 दिन की उम्र में शतक ठोका था।

एक नजर उपलब्धियों पर

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में काफी सुर्खियों में रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 7 मैच में 252 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्द्धशतक शामिल था।

वैभव सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड की अंडर-19 टीम के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था। इस शतक से उन्होंने यूथ वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 86 गेंद में 113 रन की आक्रामक पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते वैभव सूर्यवंशी को राइजिंग एशिया कप (Rising Asia Cup) के लिए 15 सदस्यीय भारत-ए टीम में शामिल किया गया है। यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस टीम की कमान जितेश शर्मा और उप-कप्तान नमन धीर को बनाया गया है।

Shefali Verma

Updated on:

04 Nov 2025 06:39 pm

Published on:

04 Nov 2025 06:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से चूके, इस टूर्नामेंट में महज इतनी गेंदों में लगाई फिफ्टी

