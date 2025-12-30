30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

तीन दिन में खत्म हो गया था भारत -दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच, ICC ने कोलकाता की पिच को लेकर सुनाया फैसला

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी रिची रिचर्ड्सन ने कोलकाता की पिच को संतोषजनक बताया है। बता दें कि यह टेस्ट 14 से 16 नवंबर तक चला था। इस पिच पर स्पिनर्स को काफी मदद मिली थी। पूरे मैच में 22 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 30, 2025

India vs South Africa 1st Test Updates

कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स की पिच। (फाइल फोटो: एक्‍स@/BCCI)

ICC Ratest India Vs South Africa Kolkata Test Pitch: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच को संतोषजनक (सैटिस्फैक्ट्री) करार दिया है। इस मैदान पर 14 नवंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो तीन दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। इस मुकाबले में भारत को मेहमान टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पिच को लेकर बवाल हो गया था। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस पिच की निंदा की थी।

भारत को 30 रन से हार झेलनी पड़ी थी

इस मैच में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का मामूली लक्ष्य रखा था, जिसके भारत नहीं पा सका था। हाल के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कहा था,"यह बिल्कुल वही पिच थी, जिसकी हमें तलाश थी। यह वही पिच है जो हम चाहते थे। मुझे लगता है कि क्यूरेटर बेहद मददगार रहे। हमें जो चाहिए था, वही मिला। जब आप अच्छा नहीं खेलते, तो नतीजा ऐसा ही होता है।"

पहले दिन से टर्न ले रही थी गेंद

हालांकि, बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने गुवाहाटी पहुंचने पर गंभीर के बयान से अलग राय रखी। दूसरे टेस्ट के वेन्यू पर पहुंचने के बाद कोटक ने कहा कि कोई भी कोलकाता जैसी पिच नहीं चाहता था। कोलकाता की पिच पर पहले ही दिन से गेंद तेज़ी से टर्न ले रही थी। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमोन हार्मर ने 51 रन देकर 8 विकेट झटके और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। दूसरी ओर, भारतीय स्पिनर वैसा असर नहीं छोड़ सके, जिसके चलते शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी।

सौरव गांगुली ने की थी पिच की आलोचना

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इस तरह की पिच चुनने के लिए भारतीय टीम प्रबंधन की आलोचना की थी। उनका मानना था कि टीम में इतनी प्रतिभा है कि वह ज़्यादा संतुलित और खेल के अनुकूल पिचों पर भी जीत हासिल कर सकती है। गांगुली ने कहा, "अच्छी विकेटों पर खेलिए। उम्मीद है गौतम गंभीर यह सुन रहे होंगे। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उन्हें अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए। क्योंकि उनके पास बुमराह, सिराज, शमी, कुलदीप और जडेजा जैसे गेंदबाज़ हैं।"

गुवाहाटी में खेला गया दूसरा और अंतिम टेस्ट कहीं बेहतर पिच पर हुआ और मैच पूरे पांच दिन तक चला। हालांकि, इसके बावजूद भारत को उस टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने सीरीज़ 0-2 से गंवा दी।

ये भी पढ़ें

RCB और DC को बड़ा झटका, लीग शुरू होने से पहले इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वापस लिया नाम
क्रिकेट
WPL Cricket Match

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 08:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / तीन दिन में खत्म हो गया था भारत -दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच, ICC ने कोलकाता की पिच को लेकर सुनाया फैसला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

IND vs SL
क्रिकेट

सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा, इंग्लैंड ने नहीं दी टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

England register biggest ODI win
क्रिकेट

RCB और DC को बड़ा झटका, लीग शुरू होने से पहले इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वापस लिया नाम

WPL Cricket Match
क्रिकेट

WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

क्रिकेट

T20 Ranking: दीप्ति शर्मा टॉप पर बरकरार, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 10 में तीन भारतीय

Shefali Verma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.