तीन दिन में खत्म हो गया था भारत -दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच, ICC ने कोलकाता की पिच को लेकर सुनाया फैसला

हालांकि, बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने गुवाहाटी पहुंचने पर गंभीर के बयान से अलग राय रखी। दूसरे टेस्ट के वेन्यू पर पहुंचने के बाद कोटक ने कहा कि कोई भी कोलकाता जैसी पिच नहीं चाहता था। कोलकाता की पिच पर पहले ही दिन से गेंद तेज़ी से टर्न ले रही थी। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमोन हार्मर ने 51 रन देकर 8 विकेट झटके और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। दूसरी ओर, भारतीय स्पिनर वैसा असर नहीं छोड़ सके, जिसके चलते शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी।