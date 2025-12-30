तीन दिन में खत्म हो गया था भारत -दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच, ICC ने कोलकाता की पिच को लेकर सुनाया फैसला

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच। (फाइल फोटो: एक्स@/BCCI)
ICC Ratest India Vs South Africa Kolkata Test Pitch: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच को संतोषजनक (सैटिस्फैक्ट्री) करार दिया है। इस मैदान पर 14 नवंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो तीन दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। इस मुकाबले में भारत को मेहमान टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पिच को लेकर बवाल हो गया था। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस पिच की निंदा की थी।
इस मैच में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 124 रनों का मामूली लक्ष्य रखा था, जिसके भारत नहीं पा सका था। हाल के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कहा था,"यह बिल्कुल वही पिच थी, जिसकी हमें तलाश थी। यह वही पिच है जो हम चाहते थे। मुझे लगता है कि क्यूरेटर बेहद मददगार रहे। हमें जो चाहिए था, वही मिला। जब आप अच्छा नहीं खेलते, तो नतीजा ऐसा ही होता है।"
हालांकि, बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने गुवाहाटी पहुंचने पर गंभीर के बयान से अलग राय रखी। दूसरे टेस्ट के वेन्यू पर पहुंचने के बाद कोटक ने कहा कि कोई भी कोलकाता जैसी पिच नहीं चाहता था। कोलकाता की पिच पर पहले ही दिन से गेंद तेज़ी से टर्न ले रही थी। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमोन हार्मर ने 51 रन देकर 8 विकेट झटके और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। दूसरी ओर, भारतीय स्पिनर वैसा असर नहीं छोड़ सके, जिसके चलते शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को चौंकाने वाली हार झेलनी पड़ी थी।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इस तरह की पिच चुनने के लिए भारतीय टीम प्रबंधन की आलोचना की थी। उनका मानना था कि टीम में इतनी प्रतिभा है कि वह ज़्यादा संतुलित और खेल के अनुकूल पिचों पर भी जीत हासिल कर सकती है। गांगुली ने कहा, "अच्छी विकेटों पर खेलिए। उम्मीद है गौतम गंभीर यह सुन रहे होंगे। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उन्हें अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए। क्योंकि उनके पास बुमराह, सिराज, शमी, कुलदीप और जडेजा जैसे गेंदबाज़ हैं।"
गुवाहाटी में खेला गया दूसरा और अंतिम टेस्ट कहीं बेहतर पिच पर हुआ और मैच पूरे पांच दिन तक चला। हालांकि, इसके बावजूद भारत को उस टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया ने सीरीज़ 0-2 से गंवा दी।
