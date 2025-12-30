RCB और DC को बड़ा झटका, लीग शुरू होने से पहले इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वापस लिया नाम

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 शुरू होने में मात्र 10 दिन का समय बचा है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दो प्रमुख टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ल कैपिटल्स (DC) को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया की दो स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने व्यक्तिगत कारणों से लीग से नाम वापस ले लिया है।