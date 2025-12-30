30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

RCB और DC को बड़ा झटका, लीग शुरू होने से पहले इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वापस लिया नाम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पेरी की जगह सयाली सतघरे को टीम में शामिल किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम से जोड़ा है।

2 min read
भारत

image

Siddharth Rai

Dec 30, 2025

WPL Cricket Match

एलिस पेरी ने WPL 2026 से नाम वापस लिया (Photo - WPL official Site)

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 शुरू होने में मात्र 10 दिन का समय बचा है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दो प्रमुख टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ल कैपिटल्स (DC) को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया की दो स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने व्यक्तिगत कारणों से लीग से नाम वापस ले लिया है।

पेरी की जगह सयाली सतघरे को मिला मौका

पेरी की अनुपस्थिति से RCB को गहरा नुकसान होगा, क्योंकि वे पिछले सीजन की चैंपियन टीम की प्रमुख खिलाड़ी थीं। उनकी जगह टीम ने भारतीय ऑलराउंडर सयाली सतघरे को शामिल किया है। 25 वर्षीय सयाली अपनी रिजर्व कीमत 30 लाख रुपये पर RCB से जुड़ेंगी। उन्होंने भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 35.66 की औसत से 3 विकेट हासिल किए हैं।

सदरलैंड की जगह अलाना किंग को किया शामिल

इसी तरह, दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह ऑस्ट्रेलियाई लेग-स्पिनर अलाना किंग को टीम में लिया है। किंग पिछले सीजन में यूपी वारियर्स का हिस्सा थीं और अब 60 लाख रुपये की रिजर्व कीमत पर DC का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने 27 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18.81 की औसत और 6.49 की इकॉनमी से 27 विकेट चटकाए हैं।

तारा नोरिस भी टूर्नामेंट से बा

इसके अलावा, लेफ्ट-आर्म मीडियम पेसर तारा नोरिस भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय टीम में 2026 ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स के लिए चुना गया है, जो नेपाल में आयोजित होगा। इस कारण यूपी वारियर्स ने उनकी जगह अनकैप्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को 10 लाख रुपये में टीम में शामिल किया है।

बता दें कि WPL 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से होगी और टूर्नामेंट 5 फरवरी तक चलेगा। मैच दो शहरों नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल भी कोटांबी स्टेडियम में ही आयोजित होंगे।

कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान
क्रिकेट
image

WPL 2026

30 Dec 2025 05:40 pm

30 Dec 2025 05:36 pm

