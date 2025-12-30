कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हर्शेल गिब्स ने डेवॉल्ड ब्रेविस और उनके साथ काम कर रहे कोचिंग स्टाफ की कड़ी आलोचना की है। सोमवार को SA20 लीग के एक मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 189 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते समय प्रिटोरिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आ रही थी। इसी मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करने उतरे ब्रेविस उम्मीद जगाने वाले थे, लेकिन वे महज पांच गेंदों का सामना कर 12 रन बनाकर आउट हो गए। लुईस ग्रेगरी की गेंद पर लंबी दूरी तक शॉट खेलने की कोशिश में वे कैच आउट हो गए।