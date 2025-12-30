कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान

AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे (Photo - EspnCricInfo)
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हर्शेल गिब्स ने डेवॉल्ड ब्रेविस और उनके साथ काम कर रहे कोचिंग स्टाफ की कड़ी आलोचना की है। सोमवार को SA20 लीग के एक मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 189 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते समय प्रिटोरिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आ रही थी। इसी मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी करने उतरे ब्रेविस उम्मीद जगाने वाले थे, लेकिन वे महज पांच गेंदों का सामना कर 12 रन बनाकर आउट हो गए। लुईस ग्रेगरी की गेंद पर लंबी दूरी तक शॉट खेलने की कोशिश में वे कैच आउट हो गए।
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट में 'बेबी एबी' के नाम से मशहूर और अगले बड़े सितारे के रूप में देखे जा रहे ब्रेविस इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उनकी इस असफलता ने गिब्स को नाराज कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गिब्स ने अपनी भड़ास निकाली है।
गिब्स ने लिखा, "मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेविस नाम के इस लड़के को उसके कोच क्या सिखा रहे हैं। इतने सारे टी20 मैच खेलने के बावजूद उसके खेल में गेम मैनेजमेंट की कोई झलक नहीं दिखती।” उन्होंने आगे कहा, “उससे ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह खुद जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। बल्लेबाजी आदतों पर टिकी होती है और फिलहाल उनकी आदतें उनके लिए अच्छा संकेत नहीं हैं।"
ब्रेविस SA20 ऑक्शन के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन रैंड (लगभग 1.65 करोड़ रैंड) में खरीदा था। पिछले सीजन में वे एमआई केप टाउन की खिताबी जीत में मिडिल ऑर्डर के अहम खिलाड़ी रहे थे। हालांकि, इस सीजन की शुरुआत उनके लिए निराशाजनक रही है, और गिब्स जैसे दिग्गज की आलोचना से उन पर दबाव और बढ़ गया है।
