15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK महामुकाबले में आज भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव तय, मैच से पहले पूर्व भारतीय ओपनर ने लीक की टीम!

IND vs PAK Playing 11 Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज 15 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान आमने-सामने होंगे। पूर्व भारतीय ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का कहना है कि इस मैच में भारत तीन बड़े बदलावों के साथ मैदान में उतर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 15, 2026

IND vs PAK Playing 11 Prediction

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - BCCI)

IND vs PAK Playing 11 Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए वह दिन आ ही गया है, जब ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने होंगे। ये मुकाबला महाभिड़ंत आज 15 फरवरी को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से कोलंबों के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में होगी। टीम इंडिया का रिकॉर्ड इस छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ दमदार रहा है। भारत भले ही पिछला मैच जीतकर आ रहा है, लेकिन इस मुकाबले में वह तीन बड़े बदलावों के साथ उतर सकता है। पूर्व भारतीय ओपनर और कमेंटटर आकाश चोपड़ा ने भारत की संभावित प्‍लेइंग बताकर सस्पेंस को खत्म कर दिया है।

कुलदीप यादव की होगी वापसी!

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी कर दी है। चोपड़ा ने बताया कि कोलंबो के आर प्रेमदासा की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होने वाली है। पिछले कुछ मैचों में भी यही देखने को मिला है। इस वजह से अर्शदीप को बाहर बैठाकर प्‍लेइंग इलेवन में कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है।

संजू और रिंकू हो सकते हैं बाहर

चोपड़ा ने आगे कहा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद अभिषेक शर्मा की वापसी के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में संजू सैमसन को बाहर बैठना होगा। चोपड़ा का मानना है कि प्‍लेइंग इलेवन में तीसरा बड़ा बदलाव वॉशिंगटन सुंदर के आने से रिंकू सिंह का पत्‍ता काटकर किया जा सकता है। सुंदर स्पिन गेंदबाजी के साथ आपको संभलकर बल्लेबाजी करने का विकल्‍प भी देते हैं। चोपड़ा का मानना है कि कोलंबो की पिच के लिए वॉशी अच्छा विकल्प रहेंगे, क्योंकि यहां रिंकू की भूमिका थोड़ी कम रहने वाली है।

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, उस्‍मान तारिक के एक्‍शन लेकर कही ये बात
क्रिकेट
Suryakumar Yadav on Usman Tariq

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

15 Feb 2026 09:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK महामुकाबले में आज भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव तय, मैच से पहले पूर्व भारतीय ओपनर ने लीक की टीम!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत-पाकिस्तान मैच में क्या आज मिलेंगे खिलाड़ियों के हाथ? सलमान आगा के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Handshake
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, उस्‍मान तारिक के एक्‍शन लेकर कही ये बात

Suryakumar Yadav on Usman Tariq
क्रिकेट

सुपर 8 की रेस से ऑफिशियली बाहर हुई ये टीम, साउथ अफ्रीका का टिकट कन्फर्म, देखें लेटेस्ट अंक तालिका

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के सुपर 8 की पहली टीम कन्फर्म, मार्करम की तूफानी पारी ने साउथ अफ्रिका का कटाया टिकट

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
क्रिकेट

जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, विराट के इस रिकॉर्ड पर मंडराने लगा खतरा

Jos Buttler
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.