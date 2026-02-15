IND vs PAK महामुकाबले में आज भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव तय, मैच से पहले पूर्व भारतीय ओपनर ने लीक की टीम!

IND vs PAK Playing 11 Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए वह दिन आ ही गया है, जब ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने होंगे। ये मुकाबला महाभिड़ंत आज 15 फरवरी को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से कोलंबों के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में होगी। टीम इंडिया का रिकॉर्ड इस छोटे फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ दमदार रहा है। भारत भले ही पिछला मैच जीतकर आ रहा है, लेकिन इस मुकाबले में वह तीन बड़े बदलावों के साथ उतर सकता है। पूर्व भारतीय ओपनर और कमेंटटर आकाश चोपड़ा ने भारत की संभावित प्‍लेइंग बताकर सस्पेंस को खत्म कर दिया है।