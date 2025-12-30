VHT में इस खिलाड़ी ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

Most expensive List A history spell ever: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में जहां कई युवा प्‍लेयर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं तो पुडुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान ने झारखंड के खिलाफ टूर्नामेंट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। मैच में 10 ओवर में 123 रन दिए, जो पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा स्पेल है। इस मैच में कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया, जबकि अनुकूल रॉय ने 98 रन बनाए और झारखंड ने अहमदाबाद में सात विकेट पर 368 रन बनाए। अमन उन तीन गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने अपने पूरे 10 ओवर फेंके, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 12.3 रहा। 369 रनों के लक्ष्‍य के सामने पुडुचेरी 41.4 ओवर में सिर्फ 235 रन पर ढेर हो गई।