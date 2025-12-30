VHT में इस खिलाड़ी ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

पुडुचेरी के ऑलराउंडर अमन खान और एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketvirtus)
Most expensive List A history spell ever: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में जहां कई युवा प्लेयर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं तो पुडुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान ने झारखंड के खिलाफ टूर्नामेंट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। मैच में 10 ओवर में 123 रन दिए, जो पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा स्पेल है। इस मैच में कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया, जबकि अनुकूल रॉय ने 98 रन बनाए और झारखंड ने अहमदाबाद में सात विकेट पर 368 रन बनाए। अमन उन तीन गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने अपने पूरे 10 ओवर फेंके, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 12.3 रहा। 369 रनों के लक्ष्य के सामने पुडुचेरी 41.4 ओवर में सिर्फ 235 रन पर ढेर हो गई।
पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट मैच में सबसे महंगे स्पेल का पिछला रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज मिबोम मोसु के नाम था, जिन्होंने बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन लुटाए थे। उस मैच ने भी तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब बिहार के 14 वर्षीय उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी 190 रन बनाकर लिस्ट ए इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए।
बता दें कि अमन खान ने 2021 में मुंबई के लिए लिस्ट ए में डेब्यू किया था और फिर पुडुचेरी चले गए। उन्हें इस महीने की शुरुआत में इंडियन प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख के बेस प्राइज से 10 लाख ज्यादा 40 लाख में खरीदा था। चेन्नई उनकी तीसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी होगी। इससे पहले उन्होंने 2023 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए टूर्नामेंट में डेब्यू किया था।
ऑलराउंडर अमन खान ने दो सीजन में 11 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 110.57 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी आया है। हालांकि उन्हें आईपीएल में ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला है। इसलिए उनके नाम कोई विकेट नहीं है। टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक बार बॉलिंग की है, जो 2022 में दिल्ली के लिए खेलते हुए की थी।
