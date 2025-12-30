30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT में इस खिलाड़ी ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

Most expensive List A history spell ever: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पुडुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान ने झारखंड के खिलाफ 10 ओवर में 123 रन लुटाकर एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 30, 2025

Most expensive List A history spell ever

पुडुचेरी के ऑलराउंडर अमन खान और एमएस धोनी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketvirtus)

Most expensive List A history spell ever: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में जहां कई युवा प्‍लेयर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं तो पुडुचेरी के कप्तान और ऑलराउंडर अमन खान ने झारखंड के खिलाफ टूर्नामेंट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। मैच में 10 ओवर में 123 रन दिए, जो पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा स्पेल है। इस मैच में कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया, जबकि अनुकूल रॉय ने 98 रन बनाए और झारखंड ने अहमदाबाद में सात विकेट पर 368 रन बनाए। अमन उन तीन गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने अपने पूरे 10 ओवर फेंके, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 12.3 रहा। 369 रनों के लक्ष्‍य के सामने पुडुचेरी 41.4 ओवर में सिर्फ 235 रन पर ढेर हो गई।

मिबोम मोसु ने 9 ओवर में लुटाए थे 116 रन

पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट मैच में सबसे महंगे स्पेल का पिछला रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज मिबोम मोसु के नाम था, जिन्होंने बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन लुटाए थे। उस मैच ने भी तब सुर्खियां बटोरी थीं, जब बिहार के 14 वर्षीय उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी 190 रन बनाकर लिस्ट ए इतिहास में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए।

CSK ने 40 लाख में खरीदा

बता दें कि अमन खान ने 2021 में मुंबई के लिए लिस्ट ए में डेब्यू किया था और फिर पुडुचेरी चले गए। उन्हें इस महीने की शुरुआत में इंडियन प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 लाख के बेस प्राइज से 10 लाख ज्‍यादा 40 लाख में खरीदा था। चेन्नई उनकी तीसरी आईपीएल फ्रेंचाइजी होगी। इससे पहले उन्होंने 2023 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए टूर्नामेंट में डेब्यू किया था।

आईपीएल में नहीं लिया कोई विकेट

ऑलराउंडर अमन खान ने दो सीजन में 11 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 110.57 के स्ट्राइक रेट से 115 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से एक अर्धशतक भी आया है। हालांकि उन्‍हें आईपीएल में ज्‍यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला है। इसलिए उनके नाम कोई विकेट नहीं है। टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक बार बॉलिंग की है, जो 2022 में दिल्ली के लिए खेलते हुए की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Published on:

30 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT में इस खिलाड़ी ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के बाद इंग्लैंड ने भी किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ बाहर और किसकी हुई एंट्री

England squad announce for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

खालिदा जिया के निधन की वजह से शोक में डूबा बांग्लादेश क्रिकेट, BPL T20 के मैच हुए स्थगित

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies
क्रिकेट

खालिदा जिया के परिवार का क्रिकेट से है गहरा नाता, बेटे अराफात ने ही शाकिब समेत इन क्रिकेटरों को पहुंचाया फर्श से अर्श तक

Khaleda Zia Cricket Connection
क्रिकेट

VHT 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, टॉप पर अमन मोखाड़े

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26
क्रिकेट

भारतीय टेस्ट टीम में हार्दिक पंड्या की वापसी हो जाए तो सारी समस्‍या हल हो जाएगी- रॉबिन उथप्पा

Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.