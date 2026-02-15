T20 World Cup Super-8 Scenario: आज भारत-पाक समेत 3 अहम मैच, दो टीमें होंगी बाहर तो दो को मिलेगा सुपर-8 का टिकट, समझें पूरा गणित

T20 World Cup Super-8 Scenario after IND vs PAK: पाकिस्‍तान के बॉयकॉट के ड्रामे के बाद आखिरकार आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दिन आ ही गया। यह सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला है, जिसमें कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। आज इनमें से जो भी टीम जीतेगी वह सुपर-8 राउंड के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। इस बड़े मुकाबले के साथ ही आज दो और मैच भी होने वाले हैं, जिसके बाद सुपर-8 की करीब आधी तस्‍वीर साफ हो जाएगी। आज दो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी तो दो अगले चरण के लिए क्‍वालीफाई कर जाएंगी। आइये इन मैचों से पहले आपको इसका पूरा गणित बताते हैं।