भारत-पाकिस्तान मैच में क्या आज मिलेंगे खिलाड़ियों के हाथ? सलमान आगा के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Handshake: भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम ग्रुप ए से सबसे पहले सुपर-8 का टिकट हासिल करेगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया जहां जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी तो सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम भी जीत के इरादे से उतरेगी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस मैच से पहले जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान ने भारतीय प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने के बारे में बात की और उसके कुछ ही घंटों बाद सूर्या से भी इस बारे में सवाल किया गया। आइये जानते हैं मैच से पहले सूर्या ने क्‍या कहा है।