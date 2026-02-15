15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने ढूंढ निकाला उस्मान तारिक का तोड़, अब जमकर होगी कुटाई!

Suryakumar Yadav bowling in Usman Tariq action: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने बल्‍लेबाजों को उस्‍मान तारिक के एक्‍शन में गेंदबाजी करते हुए प्रैक्टिस करने नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 15, 2026

Suryakumar Yadav bowling in Usman Tariq action

पाकिस्‍तानी स्पिनर उस्‍मान तारिक। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्‍तान महामुकाबले में अगर कोई सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में है तो वह पाकिस्‍तानी स्पिनर उस्‍मान तारिक हैं। तारिक के पॉज एक्‍शन को लेकर क्रिकेट जगत में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैच से पहले भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने भी उन्‍हें एग्‍जाम में आउट ऑफ सिलेबस की तरह बताया था। लेकिन, शायद सूर्या खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, ताकि भारतीय बल्‍लेबाज उन्‍हें आसानी से खेल सकें।

सूर्या तारिक के एक्‍शन में गेंदबाजी कर कराई प्रैक्टिस

सूर्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान के बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में अपने बल्‍लेबाजों को बॉलिंग करते नजर आए। उनका तारिक के एक्शन की नकल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें गेंद छोड़ने से पहले उनका सिग्नेचर पॉज भी शामिल है। सूर्या ने अपने बल्‍लेबाजों को तारिक के एक्‍शन में जमकर प्रैक्टिस कराई।

बल्लेबाजों के लिए गेंद को समझना मुश्किल

तारिक अपने अनोखे बॉलिंग स्टाइल की वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें साइडआर्म एक्शन और गेंद को देरी से रिलीज करने से बल्लेबाजों के लिए गेंद को समझना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ चार टी20 मैच खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने के बाद से उन्होंने सभी का ध्यान खींचा है। हालांकि, उनके एक्शन की पहले दो बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन बाद में आईसीसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। कोहनी की फिजिकल दिक्कतों की वजह से वह नॉर्मल स्पिनर्स की तरह पूरी तरह सीधे हाथ से बॉलिंग नहीं कर पाते हैं।

'कभी-कभी एग्जाम में भी ऐसा सवाल होता है'

मैच से पहले बात करते हुए सूर्यकुमार ने तारिक की तुलना एग्जाम के एक मुश्किल सवाल से करते हुए कहा कि कभी-कभी एग्जाम में भी ऐसा सवाल होता है, जो सिलेबस से बाहर का होता है। इसलिए हम उस सवाल को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने आगे कहा कि टीम इंडिया हार नहीं मानेगी और उसे संभालने के लिए अपना तरीका तैयार करेगी।

उससे निपटने के लिए आपको अपना तरीका अपनाना होगा। जब वह बॉलिंग करने आता है तो वह एक अलग कैरेक्टर होता है। लेकिऩ हम बस हार नहीं मान सकते। हम एक जैसे बॉलर्स और एक जैसे एक्शन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम नेट सेशन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे करने की कोशिश करेंगे।

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मैच में क्या आज मिलेंगे खिलाड़ियों के हाथ? सलमान आगा के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
Suryakumar Yadav on Handshake

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

15 Feb 2026 10:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने ढूंढ निकाला उस्मान तारिक का तोड़, अब जमकर होगी कुटाई!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

आज भारत-पाक समेत 3 अहम मैच, दो टीमें होंगी बाहर तो दो को मिलेगा सुपर-8 का टिकट, समझें पूरा गणित

T20 World Cup Super-8 Scenario after IND vs PAK
क्रिकेट

IND vs PAK महामुकाबले में आज भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव तय, मैच से पहले पूर्व भारतीय ओपनर ने लीक की टीम!

IND vs PAK Playing 11 Prediction
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मैच में क्या आज मिलेंगे खिलाड़ियों के हाथ? सलमान आगा के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Handshake
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, उस्‍मान तारिक के एक्‍शन लेकर कही ये बात

Suryakumar Yadav on Usman Tariq
क्रिकेट

सुपर 8 की रेस से ऑफिशियली बाहर हुई ये टीम, साउथ अफ्रीका का टिकट कन्फर्म, देखें लेटेस्ट अंक तालिका

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.