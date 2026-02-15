भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने ढूंढ निकाला उस्मान तारिक का तोड़, अब जमकर होगी कुटाई!

तारिक अपने अनोखे बॉलिंग स्टाइल की वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें साइडआर्म एक्शन और गेंद को देरी से रिलीज करने से बल्लेबाजों के लिए गेंद को समझना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ चार टी20 मैच खेले हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने के बाद से उन्होंने सभी का ध्यान खींचा है। हालांकि, उनके एक्शन की पहले दो बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन बाद में आईसीसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। कोहनी की फिजिकल दिक्कतों की वजह से वह नॉर्मल स्पिनर्स की तरह पूरी तरह सीधे हाथ से बॉलिंग नहीं कर पाते हैं।