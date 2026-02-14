14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK: ‘एक्शन’ पर बवाल के बीच पाक कप्तान आगा का बड़ा बयान, इस खिलाड़ी को बताया भारत के खिलाफ अपना ‘ट्रंप कार्ड’

भारत के खिलाफ महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस खिलाड़ी को अपना सबसे बड़ा हथियार बताया है। गेंदबाजी एक्शन पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कप्तान ने कहा कि इनको क्लीन चिट मिल चुकी है और वे ही मैच का पासा पलटेंगे...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 14, 2026

pakistan captian salman ali agha statement on usman tariq bowling action

Salman Ali Agha reveals his trump card player. (photo - espncricinfo)

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने रहस्यमयी स्पिनर को टीम का ट्रंप कार्ड बताते हुए विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले से पहले उस्मान के बॉलिंग एक्शन पर काफी बहस हो रही है, जिस पर कप्तान ने अब चुप्पी तोड़ी है।

पाकिस्तान का गुप्त हथियार है…

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे हाई-वोल्टेज मैच से पहले सलमान अली आगा ने साफ कर दिया है कि उन्हें उस्मान के एक्शन को लेकर हो रही चर्चाओं की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि उस्मान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं और टीम इंडिया के खिलाफ वे पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार साबित होंगे।

पाक कप्तान का करारा जवाब

उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कप्तान सलमान ने कहा, 'उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रंप कार्ड हैं। उनके एक्शन को लेकर जो बातें हो रही हैं, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। उस्मान के एक्शन को दो बार क्लीन चिट मिल चुकी है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि बार-बार इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं।'

भारत-पाकिस्तान मैच पर बढ़ा रोमांच

कोलंबो में होने वाले इस मैच को लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है, खासकर पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट की धमकियों के बाद, अब जब दोनों टीमें मैदान पर उतरने को तैयार हैं, तो उस्मान तारिक का मिस्ट्री एक्शन भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान का मानना है कि जब एक्शन दो बार क्लियर हो चुका है, तो इसकी वैधता पर बहस करना फिजूल है।

ये भी पढ़ें

IND vs PAK: विराट कोहली ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, बुमराह और शाहीन नहीं इस भारतीय ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
क्रिकेट
T20 World Cup 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

14 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: ‘एक्शन’ पर बवाल के बीच पाक कप्तान आगा का बड़ा बयान, इस खिलाड़ी को बताया भारत के खिलाफ अपना ‘ट्रंप कार्ड’

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा का बड़ा बयान, अभिषेक शर्मा से जताई ये उम्मीद

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

IND vs PAK: भारत के खिलाफ मैच में सलमान आगा हैंडशेक के लिए तैयार! सूर्यकुमार यादव के फैसले का इंतजार

क्रिकेट

ईशान किशन का खुलासा: ‘अगर वो शख्स न होता, तो आज मैं वर्ल्ड कप न खेल रहा होता’; किशन ने इसे दिया अपने कमबैक का श्रेय

Ishan Kishan Hardik Pandya Advice
क्रिकेट

389 के स्ट्राइक रेट से आयरलैंड के इस बल्लेबाज ने उधेड़ी गेंदबाजों की बखिया, बाल -बाल बचा युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड

T20 World Cup 2025
क्रिकेट

IND vs PAK: विराट कोहली ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, बुमराह और शाहीन नहीं इस भारतीय ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.