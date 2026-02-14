IND vs PAK: ‘एक्शन’ पर बवाल के बीच पाक कप्तान आगा का बड़ा बयान, इस खिलाड़ी को बताया भारत के खिलाफ अपना ‘ट्रंप कार्ड’

कोलंबो में होने वाले इस मैच को लेकर पहले ही काफी बवाल हो चुका है, खासकर पाकिस्तान के मैच बॉयकॉट की धमकियों के बाद, अब जब दोनों टीमें मैदान पर उतरने को तैयार हैं, तो उस्मान तारिक का मिस्ट्री एक्शन भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान का मानना है कि जब एक्शन दो बार क्लियर हो चुका है, तो इसकी वैधता पर बहस करना फिजूल है।