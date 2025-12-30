30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा, इंग्लैंड ने नहीं दी टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 13 करोड़ में बिकने वाले ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 30, 2025

England register biggest ODI win

जीत का जश्‍न मनाती इंग्‍लैंड की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Liam Livongstone, England Squad, T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप, 2026 के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को जगह नहीं दी है। वहीं अनकैप्ड तेज गेंदबाज जोश टंग को मौका मिला है। टीम की कमान विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक के हाथों में है। लिविंगस्टोन का टीम में नहीं चुना जाना चौंकाने वाला है। क्योंकि हालही में हुए आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उनपर जमकर धन वर्षा हुई थी।

लिविंगस्टोन को 13 करोड़ में SRH ने खरीदा है

सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन में लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये कि भारी बोली लगाकर खरीदा था। पिछले सीजन, में लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा थे। आरसीबी ने 2025 का खिताब जीता था, लेकिन लिविंगस्टोन का व्यक्तिगत प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 112 रन बनाए थे, जिनका स्ट्राइक रेट 133.33 था। उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था। गेंदबाजी में उन्होंने 9 ओवर डाले और 8.44 की इकॉनमी से 2 विकेट लिए।

लिविंगस्टोन को इस वजह से नहीं मिली जगह

लिविंगस्टोन की जगह इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ने इस बार विल जैक्स और जैक बेथल जैसे युवाओं को मौका दिया है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से लिविंगस्टोन का रोल टीम में साफ नहीं था। कभी वे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते, तो कभी ऊपर। इस वजह से वे अपनी पुरानी लय खो चुके थे और टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए।

2026 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, आदिल राशिद, क्रिस वोक्स, फिल साल्ट, विल जैक्स, बेन डकेट, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग, ल्यूक वुड और जैकब बेथल।

image

Updated on:

30 Dec 2025 06:26 pm

Published on:

30 Dec 2025 06:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा, इंग्लैंड ने नहीं दी टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

