सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा, इंग्लैंड ने नहीं दी टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

Liam Livongstone, England Squad, T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप, 2026 के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को जगह नहीं दी है। वहीं अनकैप्ड तेज गेंदबाज जोश टंग को मौका मिला है। टीम की कमान विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक के हाथों में है। लिविंगस्टोन का टीम में नहीं चुना जाना चौंकाने वाला है। क्योंकि हालही में हुए आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में उनपर जमकर धन वर्षा हुई थी।