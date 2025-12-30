WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को अपना कप्तान बनाया है। (Photo - WPL Official Site)
Ashleigh Gardner Captain Gujarat Giants, WPL 2025: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को अपना कप्तान नियुक्त किया है। गार्डनर इससे पहले भी डबल्यूपीएल 2025 में फ्रेंचाइज़ी की कप्तानी कर चुकी हैं। पहले दो सीजन में टेबल के अंत में रहने के बाद उनके नेतृत्व में टीम ने पहली बार प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। नवंबर में होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले गुजरात ने उन्हें बेथ मूनी के साथ रिटेन किए था।
गुजरात ने गार्डनर को डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए 3.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। कप्तानी की घोषणा करते हुए गुजरात जायंट्स ने एक्स पर लिखा, "उनके पास अनुभव है, उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास है। एश गार्डनर एक बार फिर हमारी कप्तान हैं, हमें खिताबी मंज़िल तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"
गार्डनर ने पहले तीन सीज़न में गुजरात जायंट्स के लिए 25 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 141.75 के स्ट्राइक रेट से 567 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक भी निकले थे। इसके अलावा उन्होंने 8.34 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट भी झटके थे। पहले दो सीज़न में टीम की कप्तान बेथ मूनी और स्नेहा राणा रहीं थीं। दोनों ही सीजन में टीम का परदर्शन बेहद निराशाजनक था, फिर गार्डनर की कप्तानी में जायंट्स ने तीसरे सीज़न में प्लेऑफ तक का सफर तय किया, हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा।
इस बार गार्डनर एक ऐसी टीम की कप्तानी करेंगी, जिसमें किम गार्थ और जॉर्जिया वेयरहैम जैसी अन्य अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा सोफी डिवाइन और डेनिएल वायट-हॉज जैसे स्थापित अंतरराष्ट्रीय नाम भी टीम का हिस्सा हैं। गुजरात जायंट्स अपने अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले से करेगी।
गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलती हैं और उसकी अहम खिलाड़ी है। वह अभी तक तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उनके नाम सात टेस्ट में 325 रन व 28 विकेट, 87 वनडे में 1654 रन व 111 विकेट और 96 टी20 इंटरनेशनल में 1411 रन व 78 विकेट हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह तीन शतक और 17 अर्धशतक लगा चुकी हैं।
