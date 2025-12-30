WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

गार्डनर ने पहले तीन सीज़न में गुजरात जायंट्स के लिए 25 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 141.75 के स्ट्राइक रेट से 567 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक भी निकले थे। इसके अलावा उन्होंने 8.34 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट भी झटके थे। पहले दो सीज़न में टीम की कप्तान बेथ मूनी और स्नेहा राणा रहीं थीं। दोनों ही सीजन में टीम का परदर्शन बेहद निराशाजनक था, फिर गार्डनर की कप्तानी में जायंट्स ने तीसरे सीज़न में प्लेऑफ तक का सफर तय किया, हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा।