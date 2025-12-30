30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को वूमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के लिए गुजरात जायंट्स की कप्तान नियुक्त किया गया है। गुजरात ने गार्डनर को 3.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 30, 2025

गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को अपना कप्तान बनाया है। (Photo - WPL Official Site)

Ashleigh Gardner Captain Gujarat Giants, WPL 2025: वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को अपना कप्तान नियुक्त किया है। गार्डनर इससे पहले भी डबल्यूपीएल 2025 में फ्रेंचाइज़ी की कप्तानी कर चुकी हैं। पहले दो सीजन में टेबल के अंत में रहने के बाद उनके नेतृत्व में टीम ने पहली बार प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। नवंबर में होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले गुजरात ने उन्हें बेथ मूनी के साथ रिटेन किए था।

गार्डनर को गुजरात ने 3.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया

गुजरात ने गार्डनर को डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए 3.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। कप्तानी की घोषणा करते हुए गुजरात जायंट्स ने एक्स पर लिखा, "उनके पास अनुभव है, उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास है। एश गार्डनर एक बार फिर हमारी कप्तान हैं, हमें खिताबी मंज़िल तक ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

गार्डनर ने गुजरता को प्लेऑफ तक पहुंचाया

गार्डनर ने पहले तीन सीज़न में गुजरात जायंट्स के लिए 25 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 141.75 के स्ट्राइक रेट से 567 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक भी निकले थे। इसके अलावा उन्होंने 8.34 की इकॉनमी रेट से 25 विकेट भी झटके थे। पहले दो सीज़न में टीम की कप्तान बेथ मूनी और स्नेहा राणा रहीं थीं। दोनों ही सीजन में टीम का परदर्शन बेहद निराशाजनक था, फिर गार्डनर की कप्तानी में जायंट्स ने तीसरे सीज़न में प्लेऑफ तक का सफर तय किया, हालांकि एलिमिनेटर मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा।

गुजरात ने इन खिलाड़ियों को किया शामिल

इस बार गार्डनर एक ऐसी टीम की कप्तानी करेंगी, जिसमें किम गार्थ और जॉर्जिया वेयरहैम जैसी अन्य अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा सोफी डिवाइन और डेनिएल वायट-हॉज जैसे स्थापित अंतरराष्ट्रीय नाम भी टीम का हिस्सा हैं। गुजरात जायंट्स अपने अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

ये भी पढ़ें

कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान
क्रिकेट
image

संबंधित खबरें

Shefali Verma

T20 Ranking: दीप्ति शर्मा टॉप पर बरकरार, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 10 में तीन भारतीय

कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान

England squad announce for T20 World Cup 2026

भारत के बाद इंग्लैंड ने भी किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ बाहर और किसकी हुई एंट्री

Most expensive List A history spell ever

VHT में इस खिलाड़ी ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies

खालिदा जिया के निधन की वजह से शोक में डूबा बांग्लादेश क्रिकेट, BPL T20 के इतने मैच हुए स्थगित

Khaleda Zia Cricket Connection

खालिदा जिया के परिवार का क्रिकेट से है गहरा नाता, बेटे अराफात ने ही शाकिब समेत इन क्रिकेटरों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26

रोहित-विराट या ईशान किशन नहीं, इस ‘अनजान’ बल्लेबाज ने VHT 2025-26 में ठोके सबसे ज्यादा रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

Robin Uthappa urges Hardik Pandya Test return

भारतीय टेस्ट टीम में इस खिलाड़ी की वापसी हो जाए तो सारी समस्‍या हल हो जाएगी, रॉबिन उथप्पा ने बताया नाम

Smriti Mandhana New Record

स्मृति मंधाना के पास आज इतिहास रचने का मौका, बस इतने रन बनाते ही शुभमन गिल को पछाड़ बन जाएंगी नंबर-1

एश्ले गार्डनर का कैसा है इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड

गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलती हैं और उसकी अहम खिलाड़ी है। वह अभी तक तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। उनके नाम सात टेस्ट में 325 रन व 28 विकेट, 87 वनडे में 1654 रन व 111 विकेट और 96 टी20 इंटरनेशनल में 1411 रन व 78 विकेट हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वह तीन शतक और 17 अर्धशतक लगा चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

WPL 2026

Published on:

30 Dec 2025 04:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 Ranking: दीप्ति शर्मा टॉप पर बरकरार, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 10 में तीन भारतीय

Shefali Verma
क्रिकेट

कोच पर भड़का यह दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज, डेवाल्ड ब्रेविस की बल्लेबाजी को लेकर दिया यह बयान

क्रिकेट

भारत के बाद इंग्लैंड ने भी किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ बाहर और किसकी हुई एंट्री

England squad announce for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

VHT में अमन खान ने फेंका लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा स्पेल, CSK ने नीलामी में लगाया था बड़ा दांव

Most expensive List A history spell ever
क्रिकेट

खालिदा जिया के निधन की वजह से शोक में डूबा बांग्लादेश क्रिकेट, BPL T20 के मैच हुए स्थगित

BPL Matches Cancelled due to Khaleda Zia dies
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.