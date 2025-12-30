भारत के बाद इंग्लैंड ने भी किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ बाहर और किसकी हुई एंट्री

England squad announce for T20 World Cup 2026: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजन टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका व्हाइट-बॉल टूर के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड की टीम वर्ल्‍ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे इंटरनेशनल, तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। टी20 टीम की कमान हैरी ब्रूक को सौंपी गई है। नॉटिंघमशायर के सीमर जोश टंग को पहली बार टी20 टीम में चुना गया है।