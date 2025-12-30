भारत के बाद इंग्लैंड ने भी किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें कौन हुआ बाहर और किसकी हुई एंट्री

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए घोषित की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/englandcricket)
England squad announce for T20 World Cup 2026: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजन टीम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका व्हाइट-बॉल टूर के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे इंटरनेशनल, तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। टी20 टीम की कमान हैरी ब्रूक को सौंपी गई है। नॉटिंघमशायर के सीमर जोश टंग को पहली बार टी20 टीम में चुना गया है।
वहीं, ससेक्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को प्रोविजनल टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है, लेकिन वह श्रीलंका दौरे से बाहर रहेंगे। वह इस महीने की शुरुआत में एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान लगी चोट के बाद इंग्लैंड मेडिकल टीम के साथ अपना रिहैब जारी रखे हुए हैं। जबकि, डरहम के सीमर ब्रायडन कार्स को श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीमों में शामिल किया गया है।
हैरी ब्रूक(कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर (सिर्फ T20 विश्व कप के लिए), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स (सिर्फ श्रीलंका टूर के लिए), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड।
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, ल्यूक वुड।
पहला वनडे: 22 जनवरी (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो)
दूसरा वनडे: 24 जनवरी (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो)
तीसरा वनडे: 27 जनवरी (आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो)
पहला T20: 30 जनवरी (पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी)
दूसरा T20: 1 फरवरी (पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी)
तीसरा T20: 3 फरवरी (पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी)
बनाम नेपाल, रविवार 8 फरवरी 2026, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बनाम वेस्टइंडीज, बुधवार 11 फरवरी 2026, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
बनाम बांग्लादेश, शनिवार 14 फरवरी 2026, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
बनाम इटली, सोमवार 16 फरवरी 2026, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
