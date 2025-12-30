30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs SL-W: हरमनप्रीत कौर के अर्द्धशतक से भारत ने 5वें टी-20I मैच भारत में श्रीलंका को हराया, सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया

भारत ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के पांचवें मुकाबले को 15 रन से जीता। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 5-0 से क्लीन किया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 30, 2025

India captain Harmanpreet Kaur

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Photo Credit- IANS)

IND-W vs SL-W, 5th T20I: भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार को तिरुवनन्तपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने मेहमान श्रीलंका को 15 रन से हराया और सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया। भारतीय टीम ने तीसरी बार 5-0 के अंतर से महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को भी टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में 5-0 से हरा चुकी है।

खबर अपडेट हो रही है..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 10:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs SL-W: हरमनप्रीत कौर के अर्द्धशतक से भारत ने 5वें टी-20I मैच भारत में श्रीलंका को हराया, सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

तीन दिन में खत्म हो गया था भारत -दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच, ICC ने कोलकाता की पिच को लेकर सुनाया फैसला

India vs South Africa 1st Test Updates
क्रिकेट

IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

IND vs SL
क्रिकेट

सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस खिलाड़ी को 13 करोड़ में खरीदा, इंग्लैंड ने नहीं दी टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह

England register biggest ODI win
क्रिकेट

RCB और DC को बड़ा झटका, लीग शुरू होने से पहले इन दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने वापस लिया नाम

WPL Cricket Match
क्रिकेट

WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 3.50 करोड़ रुपये में किया था रिटेन

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.