IND-W vs SL-W: हरमनप्रीत कौर के अर्द्धशतक से भारत ने 5वें टी-20I मैच भारत में श्रीलंका को हराया, सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया

IND-W vs SL-W, 5th T20I: भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार को तिरुवनन्तपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने मेहमान श्रीलंका को 15 रन से हराया और सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया। भारतीय टीम ने तीसरी बार 5-0 के अंतर से महिला टी-20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को भी टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में 5-0 से हरा चुकी है।