भारत की Deepti Sharma ने रचा इतिहास, महिला T-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनीं गेंदबाज

वहीं भारत से मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की शुरुआत खराब रही। रही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। इस तरह श्रीलंका 8 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू (2 रन) जल्दी आउट हो गईं, लेकिन इमेशा दुलानी (65 रन, 42 गेंद) और हसिनी पेरेरा (50 रन, 39 गेंद) ने दूसरे विकेट के लिए 79 रन जोड़े और टीम को चुनौती दी। हालांकि, लगातार गिरते विकेटों ने श्रीलंका टीम को जीत से दूर रखा। इस तरह भारत ने श्रीलंका को 5वें टी-20I मैच में 15 रन से हराया और महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 5-0 से जीत ली।