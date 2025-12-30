30 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारत के लिए जी कमालिनी ने इस मैच से टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 30, 2025

IND vs SL

श्रीलंका और भारत के बीच पांचवां टी20 ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

India women vs Srilanka women 5th T20: श्रीलंका ने मंगलवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी पांचवें टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम 2 बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। 17 वर्षीय गुणालन कमलिनी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है।

इन खिलाड़ियों को दिया गया आराम

स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह को इस मुकाबले से आराम दिया गया है, जबकि स्नेह राणा के साथ जी कमलिनी इस मैच में नजर आएंगी। बाएं हाथ की बल्लेबाज कमलिनी एक विकेटकीपर भी हैं, जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग के 9 मुकाबले खेले हैं। श्रीलंकाई टीम भी दो बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। इनोका रणवीरा और माल्की मादरा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जबकि माल्शा शेहानी और काव्या काविंदी को इस मैच से बाहर रखा गया है।

भारत पहले ही जीत चुका है सीरीज

भारत ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने तीसरे मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली थी। यहां से श्रीलंका ने चौथा मुकाबला 30 रन से गंवा दिया। फिलहाल टीम इंडिया 5 मुकाबलों की सीरीज में 4-0 से आगे है। भारत की कोशिश इस मैच को जीतकर 5-0 से क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं, श्रीलंकाई खेमा इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाना चाहेगा।

भारत ने इस सीरीज में न सिर्फ बल्लेबाजी, बल्कि गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं, श्रीलंकाई टीम को सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतने के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी सुधार करना होगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -

भारत : शेफाली वर्मा, जी कमलिनी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी।

श्रीलंका: हसिनी परेरा, चामरी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), निमाशा मदुशानी, इनोका रणवीरा और माल्की मादरा।

Published on:

30 Dec 2025 07:28 pm

IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

क्रिकेट

खेल

