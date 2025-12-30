IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

श्रीलंका और भारत के बीच पांचवां टी20 ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)
India women vs Srilanka women 5th T20: श्रीलंका ने मंगलवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी पांचवें टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम 2 बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। 17 वर्षीय गुणालन कमलिनी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला है।
स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह को इस मुकाबले से आराम दिया गया है, जबकि स्नेह राणा के साथ जी कमलिनी इस मैच में नजर आएंगी। बाएं हाथ की बल्लेबाज कमलिनी एक विकेटकीपर भी हैं, जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग के 9 मुकाबले खेले हैं। श्रीलंकाई टीम भी दो बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। इनोका रणवीरा और माल्की मादरा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जबकि माल्शा शेहानी और काव्या काविंदी को इस मैच से बाहर रखा गया है।
भारत ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने तीसरे मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली थी। यहां से श्रीलंका ने चौथा मुकाबला 30 रन से गंवा दिया। फिलहाल टीम इंडिया 5 मुकाबलों की सीरीज में 4-0 से आगे है। भारत की कोशिश इस मैच को जीतकर 5-0 से क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं, श्रीलंकाई खेमा इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाना चाहेगा।
भारत ने इस सीरीज में न सिर्फ बल्लेबाजी, बल्कि गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं, श्रीलंकाई टीम को सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतने के लिए बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी सुधार करना होगा।
भारत : शेफाली वर्मा, जी कमलिनी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी।
श्रीलंका: हसिनी परेरा, चामरी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, रश्मिका सेवंडी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), निमाशा मदुशानी, इनोका रणवीरा और माल्की मादरा।
