IND vs SL 5th T20: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत के लिए 17 वर्षीय कमलिनी करेंगी डेब्यू

भारत ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने तीसरे मैच को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली थी। यहां से श्रीलंका ने चौथा मुकाबला 30 रन से गंवा दिया। फिलहाल टीम इंडिया 5 मुकाबलों की सीरीज में 4-0 से आगे है। भारत की कोशिश इस मैच को जीतकर 5-0 से क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं, श्रीलंकाई खेमा इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाना चाहेगा।