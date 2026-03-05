यह एक बड़ा तमाचा… सेमीफाइनल में फिर चोक होने पर छलका साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम का दर्द

ग्रुप स्‍टेज में इतना अच्छा करने और फिर से लड़खड़ाने के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इमोशंस को शांत होने देना चाहिए। एक बार जब वे शांत हो जाएं, तो हम एक ग्रुप के तौर पर चर्चा करेंगे और मैच को एनालाइज करेंगे और उन एरिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां बेहतर हो सकता था। वापस लय में आएं और एक ग्रुप और इंडिविजुअल्स के तौर पर इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उम्मीद है कि यह आपको फ्यूचर के लिए अच्छी स्थिति में रखेगा। मैं बहुत निराश हूं। यह एक बड़ा तमाचा है। लेकिन, इसकी वजह से आखिर में हमें और मजबूत होकर आगे बढ़ना होगा और एक टीम के तौर पर बेहतर बनना होगा।