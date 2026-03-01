SA vs NZ Highlights: न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा फाइनल में बनाई जगह, फिन एलेन का ताबड़तोड़ शतक

South Africa vs New Zealand, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। कोलकाता के ईडेन गार्डेन्स में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने सलामी बल्लेबाज फिन एलेन के तूफानी शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ कीवी टीम ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है।