वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते… टीम इंडिया पर तीखे हमले करने वाले मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Mohammad Kaif on Mohammad Amir: मोहम्मद कैफ ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को टीम इंडिया के खिलाफ बयानबाजी का तीखा जवाब दिया है। उन्‍होंने कहा कि जो देश खेल में इतना पीछे है, उनके पास कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई सॉलिड कप्तान नहीं है या कोई सॉलिड बॉलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें उनकी हर बात पर बात करने की जरूरत नहीं है। वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते।

भारत

image

lokesh verma

Mar 05, 2026

Mohammad Kaif on Mohammad Amir

भारतीय पूर्व खिलाड़ी मोहम्‍मद कैफ और पाकिस्‍तानी पूर्व पेसर मोहम्‍मद आमिर। (फोटो सोर्स: IANS)

Mohammad Kaif on Mohammad Amir: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के अभियान पर लगातार शक जताते हुए जुबानी हमले कर रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को भारत के पूर्व बल्‍लेबाज मोहम्मद कैफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आमिर ने शुरुआत में ही कहा था कि भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ लड़खड़ा जाएगा और सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक जाएगा। जब उनका दावा गलत हुआ तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। भारत की बढ़त को रोकने के लिए इंग्लैंड का साथ दिया और दावा किया कि सूर्यकुमार यादव की टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी। उन्होंने संघर्ष कर रहे ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर तक कह दिया। इसकी भारतीय सपोर्टर्स ने जमकर आलोचना की है।

'क्या आमिर को सच में नहीं पता था कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा?'

मोहम्‍मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर आमिर पर सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए भड़काऊ कमेंट करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि भारत को ऐसे कमेंट्स का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या आमिर को सच में नहीं पता था कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा? उसे यह भी पता था कि डिफेंडिंग चैंपियन पहुंचेंगे। लेकिन, क्योंकि यह न्यूज बन जाएगा, इसलिए वे ये सब करते हैं। हमें उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमें उनके लेवल पर आकर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।

आमिर को याद दिलाई 2024 में यूएसए से पाकिस्‍तान की हार

इसके बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए से पाकिस्तान की हैरान करने वाली हार का जिक्र करते हुए आमिर पर निशाना साधा। उन्होंने निर्णायक सुपर ओवर में पेसर के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2024 में यूएसए से उन्हें जो हार मिली, उसका कारण वही बॉलर था। उस ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री थी, लेकिन बहुत सारी वाइड थीं। उसकी बॉल स्टंप्स पर भी नहीं लगी।

उस यूएसए टीम के खिलाफ कौन डर गया और अपनी टीम को गेम हारने पर मजबूर कर दिया तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कैफ ने आगे कहा कि भारत बाहर के शोर को नजरअंदाज करें। आमिर से बात करने से उसके कमेंट्स और बढ़ेंगे और उसे वह अटेंशन मिलेगा जो वह चाहता है।

'वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते'

कैफ ने आगे कहा‍ कि हम उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? जो देश खेल में इतना पीछे है, उनके पास कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई सॉलिड कप्तान नहीं है या कोई सॉलिड बॉलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हें बस रहने दो। हमें उनकी हर बात पर बात करने की जरूरत नहीं है। वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते। उनकी अलग प्रॉब्लम हैं। अगर हम उनके कमेंट्स पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वे वैसे भी यही चाहते हैं।

