वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते… टीम इंडिया पर तीखे हमले करने वाले मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Mohammad Kaif on Mohammad Amir: टी20 वर्ल्ड कप में भारत के अभियान पर लगातार शक जताते हुए जुबानी हमले कर रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को भारत के पूर्व बल्‍लेबाज मोहम्मद कैफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आमिर ने शुरुआत में ही कहा था कि भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ लड़खड़ा जाएगा और सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक जाएगा। जब उनका दावा गलत हुआ तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। भारत की बढ़त को रोकने के लिए इंग्लैंड का साथ दिया और दावा किया कि सूर्यकुमार यादव की टीम फाइनल में नहीं पहुंचेगी। उन्होंने संघर्ष कर रहे ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर तक कह दिया। इसकी भारतीय सपोर्टर्स ने जमकर आलोचना की है।