वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था भारत और इंग्लैंड का आखिरी टी20, संजू ने बनाए थे इतने रन, इंग्लिश टीम कभी नहीं भूल सकती वो मैच

जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत फिल साल्ट ने तेज की, जिन्होंने 23 गेंदों पर 7 चौके, 3 छक्के की मदद से 55 रन बनाए। लेकिन साल्ट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी पूरी तरह ढह गई। 11वें ओवर में ही टीम 97 रनों पर ऑलआउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए, जबकि वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। अभिषेक ने अपनी एक ओवर में 2 विकेट लेकर मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया।