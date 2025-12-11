11 दिसंबर 2025,

प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने के बाद अर्शदीप सिंह ने किया ऐसा काम, आज साबित हो रहा वरदान

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इसे 134 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 11, 2025

Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंह (फोटो- IANS)

Arshdeep Singh YT Story: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर प्रदर्शन के अलावा दिलचस्प रील्स बनाने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनकी विराट कोहली के साथ रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसे इंस्टाग्राम पर 134 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो में बताया कि जसप्रीत बुमराह को उनकी इंस्टाग्राम रील में फीचर होने के लिए क्या करना होगा। इस गेंदबाज ने यूट्यूब पर अपना चैनल भी शुरू कर दिया है, जिसपर 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से पहले अर्शदीप ने इस चैनल को शुरू करने की कहानी बताई, जो काफी दिलचस्प है।

अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी और 2 विकेट चटकाए थे। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले से उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने कुछ ऐसा किया, जो आज उनके लिए वरदान साबित हो रहा है।

ऐसा शुरू हुआ अर्शदीप का YT चैनल

अर्शदीप सिंह ने कहा, “जब मुझे पता चला कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में नहीं खेलूंगा, तो मैं अपने कमरे में बहुत बोर हो रहा था। तभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यह मेरे लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। मैं हमेशा कुछ पॉजिटिव खोजने की कोशिश करता हूं। कभी-कभी आपको बस शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप इस लेवल पर खेल रहे हैं। आपको अपने मौकों का इंतजार भी करना होता है और जब आपको मौका मिले, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए।”

खूब वायरल हुई विराट के साथ रील

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली लगातार तीसरे शतक से चूक गए। वह 65 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने उनके साथ एक रील बनाई, जिसमें उन्होंने विराट से सवाल किया, “पाजी, रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी वैसे।” कोहली ने भी मजाकिया अंदाज़ में इसका जवाब दिया और कहा, “टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी सेंचुरी पक्की थी, ओस में।” बता दें, विराट कोहली ने रांची और रायपुर में लगातार दो शतक लगाए थे। हालांकि तीसरे वनडे में भी वह नाबाद पवेलियन लौटे। टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की थी।

11 Dec 2025 05:37 pm

11 Dec 2025 05:25 pm

