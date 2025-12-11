प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने के बाद अर्शदीप सिंह ने किया ऐसा काम, आज साबित हो रहा वरदान

Arshdeep Singh YT Story: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर प्रदर्शन के अलावा दिलचस्प रील्स बनाने की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनकी विराट कोहली के साथ रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसे इंस्टाग्राम पर 134 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो में बताया कि जसप्रीत बुमराह को उनकी इंस्टाग्राम रील में फीचर होने के लिए क्या करना होगा। इस गेंदबाज ने यूट्यूब पर अपना चैनल भी शुरू कर दिया है, जिसपर 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से पहले अर्शदीप ने इस चैनल को शुरू करने की कहानी बताई, जो काफी दिलचस्प है।