जोफ्रा आर्चर की बातें सुन बौखला गए थे रिकी पोंटिंग, बताया मैदान पर होते तो क्या करते

Steve Smith–Jofra Archer: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे मुकाबले में कंगारू टीम ने जीत हासिल कर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। पिछले 13 सालों से इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक नाकाम रही है। अब यह नाकामी खिलाड़ियों को परेशान करने लगी है। इसका नज़ारा ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन देखने को मिला, जब स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच काफी तीखी बहस हुई। अब इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिएक्शन आया है और उन्होंने बताया कि वह उस समय चाहते थे कि मैदान पर होते और उस पल का हिस्सा होते।