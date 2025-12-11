जोफ्रा आर्चर की बातें सुन बौखला गए थे रिकी पोंटिंग, बताया मैदान पर होते तो क्या करते

जोफ्रा आर्चर (फोटो- IANS)
Steve Smith–Jofra Archer: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे मुकाबले में कंगारू टीम ने जीत हासिल कर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। पिछले 13 सालों से इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक नाकाम रही है। अब यह नाकामी खिलाड़ियों को परेशान करने लगी है। इसका नज़ारा ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन देखने को मिला, जब स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के बीच काफी तीखी बहस हुई। अब इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिएक्शन आया है और उन्होंने बताया कि वह उस समय चाहते थे कि मैदान पर होते और उस पल का हिस्सा होते।
एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच जुबानी झड़प देखने को मिली थी। रिकी पोंटिंग ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आर्चर से उम्मीद थी कि वह पेस और आक्रामकता दिखाए, तब वह पूरी तरह नाकाम रहे।
बता दें कि ब्रिस्बेन में खेले गए इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के चौथे दिन आर्चर ने स्मिथ को एक तेज शॉर्ट बॉल डाली। स्मिथ ने उस पर शानदार पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। अगली गेंद भी शॉर्ट थी और स्मिथ ने स्लिप कॉर्डन के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे आर्चर भड़क गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के लिए कुछ कहा।
स्टंप माइक में आर्चर–स्मिथ की बातें रिकॉर्ड हुईं, जिसमें आर्चर कह रहे थे, “जब स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन नहीं होते, तो शॉट खेलना पसंद करता है।” इससे स्मिथ को गुस्सा आ गया और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, “जब कुछ नहीं हो रहा होता है, तब तुम तेज गेंदबाजी करते हो चैंपियन।” रिकी पोंटिंग उस मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में थे। उनका मानना है कि आर्चर ने खुद के साथ अपनी टीम को शर्मिंदा किया है।
मैच के बाद पोंटिंग ने कहा, “दोनों की बातें सुनकर मैं उत्साहित हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे बहुत कम मैच रहे हैं, जिनकी कमेंट्री करते समय मुझे लगा हो कि काश मैं फिर से मैदान पर होता। मैं वहां होना चाहता था और उस माहौल का हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि आप इसी चीज को मिस करते हैं और यही असली खेल है।”
दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए, जिसमें जो रूट का शानदार शतक शामिल था। ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर 177 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 241 रन बना पाई और 65 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।
