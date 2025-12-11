11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

ICC का बड़ा ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में देख पाएंगे टी20 वर्ल्डकप के मैच, जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

आईसीसी के अधिकारी संजोग गुप्ता ने इस वर्ल्डकप को फैंस के लिए सबसे सस्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। यही वजह से की टिकटों की शुरुआती कीमत 100 रुपए रखी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 11, 2025

T20 World Cup 2026 Ticket Sale

वर्ल्डकप 2026 के मैचों के लिए टिकट सेल शुरू (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026 Ticket: मुल्लांपुर में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले के शुरू होने से पहले BCCI ने टी20 वर्ल्डकप 2026 के मैचों की टिकट सेल शुरू कर दी। अब वर्ल्डकप के मैच आप सिर्फ 100 रुपए में देख सकते हैं। बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्डकप के दौरान टिकटों की कीमत हजारों

आईसीसी के अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, “टिकटों की बिक्री शुरू होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इस बार का टी20 विश्व कप अब तक का सबसे सस्ता और हर किसी के लिए खुला टूर्नामेंट बने। हर क्रिकेट प्रशंसक, चाहे वह कितना भी गरीब हो, स्टेडियम में आकर अच्छा क्रिकेट देख सके। इसलिए हमने टिकट सिर्फ 100 रुपये से शुरू किए हैं। यह टूर्नामेंट 20 टीमों वाला सबसे बड़ा और सबको जोड़ने वाला टी20 विश्व कप होगा।” BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, “100 रुपये से शुरू होने वाले टिकट देखकर लोगों में बहुत जोश आ गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्टेडियम आने वाले हर दर्शक को शानदार अनुभव मिले।”

7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। पहले दिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दिन के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने होंगी। शाम 7 बजे मेजबान भारत का सामना USA से होगा। टीम इंडिया 12 फरवरी को UAE और 15 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना नीदरलैंड्स से होगा। इन मैचों की टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है।

ऐसे बुक करें टिकट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों के टिकट खरीदने के लिए आपको https://tickets.cricketworldcup.com/ पर जाना होगा। यहां आपको सबसे पहले अपनी पसंदीदा टीम चुननी होगी, जिसके मैच आप देखना चाहते हैं। जैसे ही आप टीम सेलेक्ट करेंगे, उस टीम के ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों का वेन्यू सामने आ जाएगा। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार वेन्यू और मैच चुनकर आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अंत में पेमेंट करने के बाद आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा।

Updated on:

11 Dec 2025 08:52 pm

Published on:

11 Dec 2025 08:00 pm

