ICC का बड़ा ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में देख पाएंगे टी20 वर्ल्डकप के मैच, जानें टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

आईसीसी के अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, “टिकटों की बिक्री शुरू होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इस बार का टी20 विश्व कप अब तक का सबसे सस्ता और हर किसी के लिए खुला टूर्नामेंट बने। हर क्रिकेट प्रशंसक, चाहे वह कितना भी गरीब हो, स्टेडियम में आकर अच्छा क्रिकेट देख सके। इसलिए हमने टिकट सिर्फ 100 रुपये से शुरू किए हैं। यह टूर्नामेंट 20 टीमों वाला सबसे बड़ा और सबको जोड़ने वाला टी20 विश्व कप होगा।” BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, “100 रुपये से शुरू होने वाले टिकट देखकर लोगों में बहुत जोश आ गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्टेडियम आने वाले हर दर्शक को शानदार अनुभव मिले।”