दूसरे टी20 में अर्शदीप सिंह की जमकर हुई धुनाई, लग गया टी20 करियर पर ये दाग

अब तक ओवर में 3 आधिकारिक गेंदें डाली जा चुकी थीं। अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अर्शदीप बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे थे। चौथी गेंद पर मार्करम ने 2 रन लिए, जिसके बाद उन्होंने सिंगल निकाला। अब अर्शदीप को ओवर खत्म करने के लिए सिर्फ एक वैध गेंद फेंकनी थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने वाइड डाल दी। अगली गेंद पर डीकॉक ने सिंगल लेकर इस ओवर को खत्म किया। टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले इस गेंदबाज ने इस ओवर में कुल 13 गेंदें फेंकीं और 18 रन लुटाए।